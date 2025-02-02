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Терен натякнув на розрив з переможницею "Холостяка"

Неділя 02 лютого 2025 20:30
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Терен натякнув на розрив з переможницею "Холостяка" Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Іванна Пашкевич

Головний герой "Холостяка-13" Олександр Терен слідом за переможницею проєкту, волонтеркою Інною Бєлєнь, натякнув на їхній розрив.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ветерана війни.

Після публічного конфлікту через інтерв’ю Славі Дьоміну Інна робить неоднозначні заяви у соцмережах, якими натякає, що у них з Олександром не все добре у стосунках.

Юзери припускають, що пара розпалася. Однак від прямої відповіді на запитання, чи дійсно це так, Будько та Бєлєнь утримуються.

Фоловери поцікавилися у ветерана, які наразі у нього стосунки з переможницею "Холостяка".

Терен натякнув на розрив з переможницею &quot;Холостяка&quot;Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Олександр відповів, опублікувавши фото листа з рядками з вірша Василя Симоненка "Ображайся":

"Все одно я люблю твої очі,

І волосся твоє сумне.

Хай досада чи гнів жевріє,

Хай до сліз я тебе озлю -

Ти для мене не тільки мрія,

Я живою тебе люблю."Терен натякнув на розрив з переможницею &quot;Холостяка&quot;В яких стосунках Терен і Бєлєнь (скріншот)

Терен зазначив, що цей лист був написаний перед останньою церемонією, яка стала для нього хвилюючою.

"Але ж зараз не проєкт? Тому на цьому етапі хочу залишити особисте поза увагою настільки, наскільки це можливо. Мені цей період дається не просто, і як тільки я його пройду - одразу з вами поділюсь", - запевнив Будько.

Що сталося між Тереном та Інною Бєлєнь

Нещодавно Інна дала інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому обговорили мовне питання та війну. Вона зазначила, що не слід бути категоричними до людей, які тільки починають вивчати українську мову, і що потрібно бути лояльними та заохочувати їх до навчання.

Терен не був задоволений такою позицією своєї партнерки і висловив, що ці слова стали для нього певною несподіванкою. Крім того, він засудив Дьоміна за те, що той заявив, ніби для нього війна триває лише три роки, а не більше десяти, як є насправді.Терен натякнув на розрив з переможницею &quot;Холостяка&quot;Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Попри публічну суперечку, Інна та Олександр підтвердили, що їхні стосунки тривають. При цьому волонтерка не приховувала, що відчула образу через ситуацію, яка склалася.

До слова, раніше переможниця "Холостяка" показала трендові чоботи, які мають бути у гардеробі кожної модниці.

Також фіналістка проєкту назвала "найбільше лицемірство", про яке мовчать всі учасниці реаліті.

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