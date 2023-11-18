Ведуча "Єдиних новин" стала мамою: перші фото з пологового

Популярна українська ведуча 1+1 і телемарафону "Єдині новини" Наталя Островська вперше стала мамою. Відповідні світлини вона показала у своїх соцмережах.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Телеведуча поділилася враженнями від пологів, а також показала перші кадри з новонародженою дівчинкою.
Наталя Островська вперше стала мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)
На одному з них Островська позувала на лікарняному ліжку, тримаючи на руках крихітне маля.
"Наш Всесвіт. 3760 г. 54 см. Я безмежно дякую команді лікарів під керівництвом Ткаченко Оксани Віталіївни. Вони зробили все, аби цей день захотілося повторити", - підписала вона публікацію.
Наталя Островська вперше стала мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Новина дуже потішила численних шанувальників Наталі. Вони побажали дівчинці рости здоровою та щасливою.
Наталя Островська вперше стала мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Нагадаємо, про вагітність Наталі Островської стало відомо у червні 2023 року.
Знаменитість з радістю розповіла глядачам, що зовсім скоро у них з чоловіком народиться первісток. А вже за місяць щасливі майбутні батьки влаштували гендер-паті та дізналися, що у них народиться дівчинка.
Наталя Островська з чоловіком (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Нещодавно дружина колишнього "Холостяка" Іраклі Макацарія показала рідкісне фото їхнього сина.
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