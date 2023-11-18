Ведущая "Єдиних новин" стала мамой: первые фото из роддома

Популярная украинская ведущая 1+1 и телемарафона "Єдині новини" Наталья Островская впервые стала мамой. Соответствующие фотографии она показала в своих соцсетях
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Телеведущая поделилась впечатлениями от родов, а также показала первые кадры с новорожденной девочкой.
Наталья Островская впервые стала мамой (фото: instagram.com/nataliostrovska)
На одном из них Островская позировала на больничной койке, держа на руках крошечного малыша.
"Наша Вселенная. 3760 г. 54 см. Я безгранично благодарю команду врачей под руководством Ткаченко Оксаны Витальевны. Они сделали все, чтобы этот день захотелось повторить", - подписала она публикацию.
Наталья Островская впервые стала мамой (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Новость очень порадовала многочисленных поклонников Наталии. Они пожелали девочке расти здоровой и счастливой.
Наталья Островская впервые стала мамой (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Напомним, о беременности Натальи Островской стало известно в июне 2023 года.
Знаменитость с радостью рассказала зрителям, что совсем скоро у них с мужем родится первенец. А через месяц счастливые будущие родители устроили гендер-пати и узнали, что у них родится девочка.
Наталья Островская с мужем (фото: instagram.com/nataliostrovska)
Недавно жена бывшего "Холостяка" Иракли Макацария показала редкое фото их сына.
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