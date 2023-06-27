Ведуча "Єдиних новин" повідомила про вагітність і вперше показала чоловіка

На світлині Наталя обіймає свого чоловіка (якого, до слова, вона також вперше показала підписникам) і тримає в руках знімок УЗД.

Наталя Островська готується вперше стати мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)

За словами ведучої, вони з чоловіком "довго чекали цієї новини", а тепер хочуть поділитися радістю з усіма.

"Дуже щасливі, бо скоро з’явиться на світ наша перша, така омріяна дитина! Кажуть, малеча сама обирає батьків, час і місце свого народження. Дякуємо, малюкові, що обрав нас", - коментує ведуча.

"Так, зараз війна, важкі часи в країні. Але вірю і знаю - народження дитини - це боже благословення. Тому дякуючи Богу, зовсім скоро на нашій землі народиться ще один українець чи україночка", - додала Наталя.

Наталя Островська готується вперше стати мамою (фото: instagram.com/nataliostrovska)

Додамо, що коханого чоловіка Наталі звуть Богдан. У них доволі цікава історія знайомства. Чоловік побачив майбутню дружину у телевізорі.

"Мені було 18 років, а йому 22. Тоді зробила свій перший сюжет для студентського телебачення. І абсолютно випадково саме цей сюжет став для нас доленосним", - згадує вона.

Богдану пощастило, адже рідна сестра його друга - Софія - була однокурсницею Наталі. Тож йому вдалося з нею познайомитися, хоч і не одразу.

Пара певний час дружила, але все ж таки їхні стосунки перейшли на новий рівень і через рік Богдан підкорив серце Островської.

"Богдан - це та людина, яка розуміє мене без слів. Квіти дарує саме в той момент, коли я цього найбільше потребую. Не кожен день, але в ідеальний момент. Парфуми теж вдається підібрати лише ті, які ідеально відображають мене", - говорить вона.

Наталя Островська (фото: instagram.com/nataliostrovska)