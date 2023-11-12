Зірка "Дизель Шоу" вчетверте став батьком: "На пологи не встиг"

Колишній учасник "Дизель Шоу" Олег Іваниця, який після повномасштабного вторгнення РФ поповнив лави ЗСУ, вчетверте став батьком. У нього народився син.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

Олег Іваниця знову став батьком у 45 років

Захисник та його дружина Лана назвали малюка Орестом. Йому вже два місяці.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

"У мене є троє дітей, які кровні, і донька Лани - Анітка - теж моя дитинка. Сумарно четверо. Оресту зараз два місяці. Це прекрасно, коли ти бачиш, як формується людинка. Спочатку просто жодної реакції, потім вона тебе вже помічає, потім у неї з'являється прототип усмішки на обличчі. Це прекрасно", - поділився Олег.

У момент пологів Іваниця планував бути поряд з дружиною і підтримувати її. Однак у нього не було впевненості, що йому дадуть відпустку.

Олег Іваниця (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

Зрештою знаменитість відпустило командування, але він запізнився на 10 хвилин.

"На пологи Ореста не встиг. Я приїхав через 10 хвилин після того, як він народився. Ми тоді були на сході. Я розумію, що звідти немає відпусток. Народження дитини то входило в перелік варіантів, коли тебе можуть відпустити, то ні. Ми на сході, Лана пише, що вже поїхала до пологового. Командування пішло на зустріч, мені дали відпустку. Я приїжджаю, заходжу і бачу вже дитинча лежить на животі в Лани", - сказав актор.

До слова, Олег Іваниця є батьком двох дітей від попереднього шлюбу: доньки Ольги та сина Остапа.

Ореста ексучаснику "Дизель Шоу" народила його друга дружина Лана. Крім того, артист виховує доньку своєї коханої, Аніту.