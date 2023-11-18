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Дружина колишнього "Холостяка" Іраклі Макацарія показала рідкісне фото їхнього сина

Субота 18 листопада 2023 11:32
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Дружина колишнього "Холостяка" Іраклі Макацарія показала рідкісне фото їхнього сина Іраклі Макацарія з родиною (фото: instagram.com/lizachichuaa)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина грузинського бізнесмена Іраклі Макацарії, 21-річна студентка-медик Ліза Чічуа, поділилася з шанувальниками рідкісною світлиною їхнього сина, який народився у пари у червні цього року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт коханої колишнього "Холостяка".

Як зараз виглядає первісток пари

На знімку, який опублікувала обраниця Макацарії, малюк подружжя відпочиває у дитячій гойдалці. У руках він тримає медведика.

"Улюблене крісло-гойдалка Георгія", - підписала кадр Ліза Чічуа.

Дружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія показала рідкісне фото їхнього сина

Син Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/lizachichuaa)

До слова, обличчя сина пара вирішила поки що не показувати, тому прикрила його смайликом.

Через це наразі не можна сказати, на кого більше схожий хлопчик.

Нагадаємо, Іраклі та його кохана стали батьками 2 червня. Щасливий батько показав, як на нього під пологовим чекали друзі і вітали.

Дружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія показала рідкісне фото їхнього сина

Іраклі Макацарія з дружиною та сином (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Також бізнесмен не стримував емоцій та зізнався, що плакав від щастя.

З 21-річною Лізою, яка молодша від чоловіка на 17 років, він одружився у липні 2022 року.

Дружина колишнього &quot;Холостяка&quot; Іраклі Макацарія показала рідкісне фото їхнього сина

Іраклі Макацарія з дружиною (фото: instagram.com/lizachichuaa)

Нещодавно донька Брюса Вілліса показала зворушливі кадри з батьком.

Також Остапчук показав, який вигляд мав 15 років тому.

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