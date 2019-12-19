Ведьмак: в Netflix перед выходом сериала дали невероятное объявление

Кадр из сериала Ведьмак 1 сезон (Фото: netflix.com)

В Netflix открыли вакансию для помощников ведьмака

Ведьмак 1 сезон (The Witcher) выходит уже 20 декабря и по прогнозам киноэкспертов может получить больший успех, чем Игра престолов, получившая уже статус культового сериала. Перед премьерой новой экранизации фэнтезийного цикла книг польского писателя Анджея Сапковского создатели телесериала дали необычное объявление.

На сайте американского стримингового сервиса Netflix, который снял "Ведьмака", появилась вакансия... настоящего живого ведьмака.

Очевидно, что компания заявила о поиске таких сотрудников для промоушена и так уже нашумевшего сериала о Геральте из Ривии.

Для тех, кто не знаком с романом Сапковского Saga o wiedźminie, не смотрел польскую экранизацию 2001 года и не играл в компьютерные игры по мотивам цикла расскажем, что ведьмак - это что-то вроде волшебного охотника на монстров, обладающего большой силой, молниеносной реакцией, ускоренным метаболизмом и высокой регенеративной способностью, а также обученного премудростям изготовления зелий. Ведьмаки отбирали маленьких детей и после строгой подготовки, включающую мутацию, делали из них себе подобных профессиональных истребителей чудовищ. Главными героями фэнтези являются ведьмак Геральт, чародейка Йеннефер и принцесса Цири - Дитя-Неожиданность.

Ведьмак 1 сезон: в Netflix перед выходом сериала открыли вакансию для ведьмаков (Фото: netflix.com)

В Netflix рассказали о требованиях для соискателей на вакансию ведьмака, которые включают четырехлетнюю степень в аккредитованном университете для ведьмаков (или эквивалентный опыт), навыки ведения переговоров, врожденное понимание о меньшем зле и большем добре.

"Вы будете одним из многих ведьмаков, ответственных за отслеживание и уничтожение всех видов монстров, чудищ, демонов, жуликов и многого другого.

Обязаны иметь собственную амуницию! Обязательно нужна лошадь, два меча и множество зелий, в то время как доспехи, цепи и другие инструменты - рекомендуются", - говорится в объявлении, размещенном в разделе "Безопасность" на сайте вакансий компании.

Нужно будет защищать не только работников в офисных помещениях Netflix, но и 158 миллионов абонентов Netflix в 190 странах.

Уровень оплаты работы ведьмаком не указан, но в предложении говорится только о контрактой форме, а медицинское обслуживание доступно, если вы знаете правильное заклинание.

В конце публикации вакансии Netflix запрашивает видео от кандидатов на работу (не более 1 минуты), которое нужно отправить на электронноую почту witcherforhire@netflix.com. В ролике нужно изложить любые подробности вашего опыта.

"Как ваши подвиги могут воспевать барды, так и ваша публикация может быть показана в соцсетях Netflix", - отмечают работодатели.

Видео: Финальный трейлер сериала Ведьмак 1 сезон