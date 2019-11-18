"Звездные войны" и два "Аватара": Disney опубликовала график премьер до 2023 года

Disney опубликовали график премьер до 2023 года (Коллаж РБК-Украина)

Ожидается премьера "Черной пантеры" и "Индиана Джонс"

В американской компании Disney сообщили график премьер, которые будет выпущены совместно со студиями Fox, Marvel, Pixar до 2023 года. Об этом сообщается на сайте DeadLine.

В 2020 году выйдет экранизация романа Тома Клэнси "Без жалости" – "Kings Man: Начало" Мэтью Вона. Изначально это фильм должен был выйти в феврале, но премьеру перенесли на 18 сентября. Также ожидается новый мультфильм Фила Лорда и Криса Миллера, название которого пока не сообщается.

1 мая 2020 года выйдет фильм от Marvel "Черная вдова" и 6 ноября – "Вечные". 13 ноября Fox покажет фильм "Глубокая вода" Эдриана Лайна с Беном Аффлеком и Аной де Армас. В конце года ожидается историческая драма Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Деймоном, Беном Аффлеком и Адамом Драйвером.

В 2021 году запланирована премьера фильма "Шан-чи и легенда десяти колец" от Marvel, на 26 февраля – мультфильм "Рон съехал с катушек". 7 мая – "Доктор Стрендж и мультивселенная безумия". 18 июня – мультфильм от Pixar, 9 июля – "Индиана Джонс". В начале ноября – "Тор: любовь и гром", 17 декабря – "Аватар 2".

В 2020 году зрители смогут увидеть долгожданный мультфильм "Нимона" – премьера запланирована на 14 января. 18 февраля и 29 июля – два проекта от Marvel, названия которых пока не разглашаются.

11 марта – мультфильм от Pixar, а также два новых мультфильма от Disney – 25 марта и 12 августа.

"Черная пантера 2" выйдет на экран 6 мая. Новая часть "Звездных войн" выйдут на экраны 15 декабря.

В 2023 году состоится премьера "Аватар 3" – 22 декабря. Остальные названия фильмов пока держатся в секрете, есть только даты.