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Даже дороже "Игры престолов": вышел трейлер самого ожидаемого сериала

STYLERФильмы и сериалы    01.11.2019 - 13:57
Даже дороже "Игры престолов": вышел трейлер самого ожидаемого сериала
Кадр из сериала "Ведьмак" (скриншот)

Трейлер сериала "Ведьмак" от Netflix получился весьма многообещающим

Вышел новый трейлер сериала "Ведьмак" от Netflix. Этой нашумевшей экранизации фэнтезийного цикла книг Анджея Сапковского уже пророчат больший успех, чем имела культовая "Игра престолов".

Впрочем, это не удивительно, ведь на создание "Ведьмака", по слухам, потрачено около $80 млн. Для сравнения, первый сезон "Игры престолов" стоил продюсерам "всего лишь" около 60 млн.

Второй трейлер сериала "Ведьмак"

Первый сезон "Ведьмака" будет включать восемь эпизодов, а премьера самого ожидаемого кинопроекта 2019 года намечена на 20 декабря. Судя по всему, все 8 серий сериала выйдут в один день. Одна серия будет длиться около часа.

Добавим, что первый трейлер "Ведьмака" вышел летом этого года.

Первый трейлер сериала "Ведьмак"

Роль Ведьмака досталась британскому актеру Генри Кавиллу. Кроме него в сериале снялись Фрейя Аллан ("Война миров"), Джоди Мэй ("Игра престолов"), Адам Леви ("Большой куш"), Мианна Беринг ("Аббатство Даунтон") и многие другие.

Даже дороже &quot;Игры престолов&quot;: вышел трейлер самого ожидаемого сериала

Кадр из сериала "Ведьмак" (скриншот)

Кстати, если верить слухам, съемки 2 сезона "Ведьмака" уже идут полным ходом. Продолжение киносаги должно выйти на экраны в 2020 году. Более того, творцы "Ведьмака", говорят инсайдеры, продлили сериал на третий сезон.

Даже дороже &quot;Игры престолов&quot;: вышел трейлер самого ожидаемого сериала

Кадр из сериала "Ведьмак" (скриншот)

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