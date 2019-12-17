Шорт-лист кинопремии "Оскар": какие украинские фильмы попали в список

Оскар 2020 (Фото: facebook.com/optioscar)

Нашумевший фильм "Домой" в шорт-лист "Оскара" не попал

В Лос-Анджелесе огласили шорт-лист престижной кинопремии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". В список попало десять кинокартин и из них только одна – снята в совместном производстве с Украиной.

Ранее сообщалось, что фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" включили в шорт-лист "Оскара", но к сожалению картина прекратила свое участие в гонке на престижную премию.

Однако среди тех, кто продолжает бороться за награду, оказался фильм " Раскрашенная птица" чешского режиссера Вацлава Маргула, который был снят совместно с Украиной.

"Раскрашенная птица" Вацлава Маргула

Это черно-белый фильм, который рассказывает историю о еврейском мальчике. Родители отправили его в село, чтобы спасти от нацистов во время Второй мировой войны. Эта работа была представлена на Венецианском фестивале и на "Оскар" она выдвинута Чехией.

Также в шот-лист вошли:

"Боль и слава" Педро Альмодовара (Испания)

"Паразиты" Пон Джун-Хо (Южная Корея)

"Правда и справедливость" Танела Тоому (Эстония)

"Страна меда" Тамары Котевской и Любомира Стефанова (Северная Македония)

"Атлантика" Мати Диоп, Гран-при Каннского фестиваля (Сенегал)

"Отверженные" Ладжа Ли (Франция)

"Голобля" Кантемир Балагов (Россия)

"Те, кто остался" (Венгрия)

"Божье тело" Яна Комаса (Польша)

Победителей назовут во время 92-ой церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.