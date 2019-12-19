Відьмак: у Netflix перед виходом серіалу дали неймовірне оголошення

Кадр із серіалу Відьмак 1 сезон (Фото: netflix.com)

Netflix відкрили вакансію для помічників відьмака

Відьмак 1 сезон (The Witcher) виходить вже 20 грудня і за прогнозами кіноекспертів може отримати більший успіх, ніж Гра престолів, яка здобула вже статус культового серіалу. Перед прем'єрою нової екранізації фентезійного циклу книг польського письменника Анджея Сапковського творці телесеріалу дали незвичайне оголошення.

На сайті американського стрімінгового сервісу Netflix, який зняв "Відьмака", з'явилася вакансія... справжнього живого відьмака.

Очевидно, що компанія заявила про пошук таких співробітників для промоції і так вже нашумілого серіалу про Геральта з Рівії.

Для тих, хто не знайомий з романом Сапковського Saga o wiedźminie, не дивився польську екранізацію 2001 року і не грав у комп'ютерні ігри за мотивами циклу розповімо, що відьмак - це щось на зразок чарівного мисливця на монстрів, який володіє великою силою, блискавичною реакцією, прискореним метаболізмом і високою регенеративною здатністю, а також навчений премудростями виготовлення зілля. Відьмаки відбирали маленьких дітей і після суворої підготовки, що включає мутацію, робили із них собі подібних професійних винищувачів чудовиськ. Головними героями фентезі є відьмак Геральт, чародійка Йеннефер і принцеса Цірі - Дитя-Несподіванка.

Відьмак 1 сезон: у Netflix перед виходом серіалу відкрили вакансію для відьмаків (Фото: netflix.com)

У Netflix розповіли про вимоги для претендентів на вакансію відьмаків, які включають чотирирічну ступінь в акредитованому університеті для відьмаків (або еквівалентний досвід), навички ведення переговорів, вроджене розуміння про менше зло та більше добро.

"Ви будете одним з багатьох відьмаків, відповідальних за відстеження та знищення всіх видів монстрів, чудовиськ, демонів, шахраїв і багатьох інших.

Зобов'язані мати власну амуніцію! Обов'язково потрібен кінь, два меча і безліч зіль, в той час як обладунки, ланцюги та інші інструменти - рекомендуються", - йдеться в оголошенні, розміщеному в розділі "Безпека" на сайті вакансій компанії.

Треба буде захищати не тільки працівників в офісних приміщеннях Netflix, але і 158 мільйонів абонентів Netflix в 190 країнах.

Рівень оплати роботи відьмаком не вказаний, але в пропозиції йдеться тільки про контракту форму, а медичне обслуговування доступно, якщо ви знаєте правильне заклинання.

У кінці публікації вакансії Netflix просить кандидатів на роботу надати відео (не більше 1 хвилини), яке потрібно відправити на электронноую пошту witcherforhire@netflix.com. У ролику потрібно викласти будь-які подробиці вашого досвіду.

"Як ваші подвиги можуть оспівувати барди, так і ваша публікація може бути показана в соцмережах Netflix", - зазначають роботодавці.

Відео: Фінальний трейлер серіалу Відьмак 1 сезон