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Вечная память: в сети показали фото погибшего бойца

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 20:13
Вечная память: в сети показали фото погибшего бойца
Военный ВСУ Александр Пузиков погиб на Донбассе (иллюстративное фото: facebook.com/desnaukr)

Украинский воин погиб, защищая свою страну

Военный ВСУ погиб на Донбассе вчера, 24 мая, при выполнении служебных обязанностей. Александр Пузиков 1986 года рождения был старшиной 53 бригады Вооруженных сил Украины. О смерти бойца заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

Кроме того, Гуцуляк отметил, что на Донбассе также был ранен боец ВСУ. Защитник Украины госпитализирован и его состояние удовлетворительное.

Вечная память: в сети показали фото погибшего бойца

Военный ВСУ Александр Пузиков погиб на Донбассе (фото из соцсетей)

Напомним, что украинские воины отомстили оккупантам за обстрелы. Наши бойцы уничтожили боевую машину пехоты противника. Вражескую технику обнаружили с помощью аэроразведки в полосе ответственности 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Ранее сообщалось, что на Донбассе бойцы ВСУ ликвидировали кадрового российского офицера, командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова по прозвищу "Лунь". Боевика ликвидировали через неделю после гибели двух украинских морских пехотинцев.

Мы также писали о том, что история украинки Александры Каладжиевой на войне тронула до слез. Она с ужасом вспоминает первую ночь Иловайского котла. По ее словам, раненных было очень много и все нуждались в помощи и поддержке. За позитивное настроение ребята прозвали Александру "Солнцем".

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