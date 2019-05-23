Боролись за жизнь 5 суток: в больнице в Днепре умер тяжелораненый воин (фото)

Боец ВСУ Роман Досяк родом из села Лещин в Жидачевском районе Львовской области
Военный ВСУ скончался в больнице в Днепре, куда был доставлен с передовой в районе проведения ООС на Донбассе с тяжелым пулевым ранением. 48-летний боец - уроженец Львовской области - возле поселка Крымское в Луганской области попал под обстрел оккупантов. За жизнь украинского воина медики боролись 5 суток, рассказал заместитель главврача Днепровской обласной больницы им. Мечникова Александр Толубаев в своем Facebook.
Романа доставили с фронта в больницу в реанимационное отделение 18 мая. Его сердце остановилось 22 мая в 23.15.
Военный находился в глубокой коме. Врачи сделали ему длительную нейрохирургическую операцию. Дышать Роман мог с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, написал Сергея Рыженко на своей Facebook-странице.
Фото: facebook.com/rsa010963
Он рассказал, что после четырехчасовой операции появилось едва заметное улучшение.
"Попадание в лоб. Входящий над правым глазом. Выходной - с левого виска", - написал Рыженко.
Фото: facebook.com/rsa010963
Как рассказал Толубаев, днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги "делали все, даже невозможное, с надеждой на улучшение, с верой в жизнь ... К сожалению, на этот раз смерть была сильнее".
"Его судьба - стать Героем", - написал он.
Пользователи сети сообщили, что имя погибшего - Роман Досяк. Он родом из села Лещин в Жидачевском районе Львовской области.
Роман Досяк (фото из соцсети)
Также украинцы пошут в сети слова глубокого соболезнования родным погибшего воина и благодарят врачей за титаническую работу.
Видео: YouTube / 5 канал
Как сообщалось ранее, 16 мая на Донбассе погиб военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования ''Запад'', прапорщик Василий Богданович Джус.
Также мы писали о том, что 20 мая в страшном ДТП погиб Александр Коляда с позывным "Лемур", ветеран АТО, боец "Айдара".
А также сообщали о погибших на войне на Донбассе в апреле этого года.