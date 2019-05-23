Боролись за жизнь 5 суток: в больнице в Днепре умер тяжелораненый воин (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Боец ВСУ Роман Досяк родом из села Лещин в Жидачевском районе Львовской области

Военный ВСУ скончался в больнице в Днепре, куда был доставлен с передовой в районе проведения ООС на Донбассе с тяжелым пулевым ранением. 48-летний боец - уроженец Львовской области - возле поселка Крымское в Луганской области попал под обстрел оккупантов. За жизнь украинского воина медики боролись 5 суток, рассказал заместитель главврача Днепровской обласной больницы им. Мечникова Александр Толубаев в своем Facebook.

Романа доставили с фронта в больницу в реанимационное отделение 18 мая. Его сердце остановилось 22 мая в 23.15.

Военный находился в глубокой коме. Врачи сделали ему длительную нейрохирургическую операцию. Дышать Роман мог с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, написал Сергея Рыженко на своей Facebook-странице.

Фото: facebook.com/rsa010963

Он рассказал, что после четырехчасовой операции появилось едва заметное улучшение.

"Попадание в лоб. Входящий над правым глазом. Выходной - с левого виска", - написал Рыженко.

Фото: facebook.com/rsa010963

Как рассказал Толубаев, днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги "делали все, даже невозможное, с надеждой на улучшение, с верой в жизнь ... К сожалению, на этот раз смерть была сильнее".

"Его судьба - стать Героем", - написал он.

Пользователи сети сообщили, что имя погибшего - Роман Досяк. Он родом из села Лещин в Жидачевском районе Львовской области.

Роман Досяк (фото из соцсети)

Также украинцы пошут в сети слова глубокого соболезнования родным погибшего воина и благодарят врачей за титаническую работу.

Царство Небесное, Герой! Грусть, боль.

Светлая память Герою.

Соболезнования родственникам Ромы! Врачи сделали все от них зависящее - спасибо вам за это! Очень жаль, что Рома не выжил...

Слава Герою! Прими его, Боже, в Царство Твое...

Вечная память и слава верному сыну Украины, человеку, который защищала нас всех ценой своей жизни. Скорбим вместе с семьей воина...

Видео: YouTube / 5 канал

Как сообщалось ранее, 16 мая на Донбассе погиб военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования ''Запад'', прапорщик Василий Богданович Джус.

Также мы писали о том, что 20 мая в страшном ДТП погиб Александр Коляда с позывным "Лемур", ветеран АТО, боец "Айдара".

А также сообщали о погибших на войне на Донбассе в апреле этого года.