Герои не умирают: в апреле Украина потеряла 14 воинов (фото)

Война на Донбассе - в апреле 2019 погибли 14 военных ВСУ (коллаж: РБК-Украина)

Военные погибли на Донбассе за свободу Украины

В результате военных действий на Донбассе Украина потеряла 14 героев, самому младшему из них было 20 лет. Они погибали от разрыва снарядов, пуль снайперов и во время обстрелов вражескими войсками. Фото и историю героев опубликовал благотворительный фонд "Вернись живым".

Яна Червоная с позывным "Ведьма"

Харьковчанка Яна Червоная не дожила до своего 40-летия две недели. Отважная пулеметчица погибла 2 апреля в результате обстрелов из минометов российскими террористическими группировками позиций украинских бойцов из 54 отдельной механизированной бригады в Попаснянском районе Луганской области. Дома Яну ждали мать, муж и двое маленьких детей.

Яна Червоная с позывным "Ведьма" (фото: facebook.com/backandalive)

Александр Милютин с позывным "Деда"

Вместе с Яной Червоной в тот же день погиб 50-летний Александр Милютин. Мужчина родом из Бахмута Донецкой области пришел в военкомат в 2017 году, подписал котракт и сразу же отправился на передовую. У Александра остались сестра (тоже военнослужащий) и дочь.

Александр Милютин с позывным "Деда" (фото: facebook.com/backandalive)

Юрий Фармагей

Военнослужащий 57-й ОМПБр Юрий Фармагей погиб 5 апреля во время боя возле поселка Пески - в бойца попала пуля вражеского снайпера. Уроженцу Винницкой области было 46 лет, он служил с 2015 года. У Юрия остались жена, двое детей (сын служит в морской пехоте) и двое внуков.

Юрий Фармагей (фото: facebook.com/backandalive)

Иван Лисица

23-летний военный, родом из села Карповка Днепропетровской области погиб 6 апреля вблизи хутора Свободный Луганской области. Около полуночи враг открыл огонь по позициям украинских военных из 82-мм минометов. Иван Лисица вместе с собратьями открыли огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрел. Однако солдаты получили пулевые ранения несовместимые с жизнью. Дома его ждали родители и брат.

Иван Лисица (фото: facebook.com/backandalive)

Дмитрий Стрекнев

В тот же день от обстрелов оккупационных войск вблизи хутора Свободный Луганской области погиб и Дмитрий Стрекнев. Ему был 21 год, он родом из Сватовского района Луганской области. Он погиб вместе с Иваном Лисицей.

Дмитрий Стрекнев (фото: facebook.com/backandalive)

Николай Неживой с позывным "Механ"

57-летний боец 93-й ОМБр "Холодный Яр", погиб 8 апреля. Это произошло на позиции "Зенит" недалеко от оккупированного Донецка в результате обстрелов вражескими войсками. Боец был старшим в бригаде, он пошел воевать в 2014 году в составе добровольческого батальона "Айдар". Николай Неживой прошел самые ожесточенные бои в Опытном, в районе ДАПа, на Светлодарской дуге. Военный родом из Хмельницкого. Его ждали жена, дочь и внуки.

Николай Неживой с позывным "Механ" (фото: facebook.com/backandalive)

Олег Бойцов

40-летний мужчина был пиротехником пиротехником Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он погиб 9 апреля. Тогда группа по пиротехническим работам ГСЧС Украины занималась разминированием территории возле насосной станции водопровода Северский Донецк-Донбасс. Во время работы произошел взрыв. Старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. Г. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е. А. получили ранения, а старшина службы гражданской защиты Олег Бойцов погиб. Он жил в Славянске, у него остались жена и двое детей.

Олег Бойцов (фото: facebook.com/backandalive)

Роман Чибинеев

29-летний брат брат Героя Украины Валерия Чибинеева и командир десантно-штурмового отделения 79-й ОДШБр погиб 11 апреля. Роман Чибинеев получил ранение, несовместимое с жизнью, во время обстрела украинских позиций на Мариупольском направлении. Украинский воин родом из Бердянска, они с братом рано потеряли родителей и воспитывались в интернате. Роман пошел служить по контракту в 2016 году.

Роман Чибинеев (фото: facebook.com/backandalive)

Владимир Лысаковский

28-летний Владимир был старшим матросом 35-й отдельной бригады морской пехоты. 11 апреля он получил ранения во время обстрела украинских позиций вблизи Гранитного. Медики боролись за жизнь воина сутки, но 12 апреля он скончался. Владимир Лысаковский служил с 2015 года, он родом из Николаева.

Владимир Лысаковский (фото: facebook.com/backandalive)

Игорь Игнатенко с позывным "Цум"

55-летний Игорь Игнатенко был старшим сержантом 93-й ОМБр "Холодный Яр". Украинский боец погиб под Авдеевкой, защищая границы нашей страны 12 апреля. После Майдана (где его уважительно называли Батей) мужчина ушел воевать на Восток - сначала в составе добровольческого батальона "Донбасс", затем был бойцом 56-й ОМБр, а впоследствии вступил в ряды "холоднояровцев". Прошел бои за Пески, Станицу Луганскую, Гранитное, Авдеевку и шахту "Бутовка". Игорь родом из Запорожской области. У него остались жена и двое взрослых сыновей.

Игорь Игнатенко с позывным "Цум" (фото: facebook.com/backandalive)

Николай Волков с позывным "Смурфик"

20-летний парень был парамедиком добровольческого батальона "Госпитальеры". Николай Волков получил снайперское пулевое ранение в голову 12 апреля. Трое суток был в коме, умер 15 апреля. Николай родом из Мариуполя, он помогал украинской армии от начала войны на Востоке. На свою первую ротацию в зону боевых действий парень поехал летом 2018 года. Дома Николая ждали отец, братья и сестры.

Николай Волков с позывным "Смурфик" (фото: facebook.com/backandalive)

Александр Цапенко с позывным "Студент"

20-летний парень был военнослужащим 54-й ОМБр. Он погиб в ночь на 22 апреля во время вражеского обстрела вблизи села Новоалександровка Попаснянского района. Одна из мин взорвалась вблизи позиции Александра Цапенко, нанеся ему несовместимые с жизнью ранения. Во время пребывании на ВОП он вовремя заметил перемещение противника. Александр открыл огонь по врагу и прикрыл своих товарищей, его наградили посмертно. Украинский воин уроженец Днепропетровской области.

Александр Цапенко с позывным "Студент" (фото: facebook.com/backandalive)

Юрий Коновод

54-летний Юрий был военнослужащим 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й ОМБр. Воин погиб 23 апреля от пули снайпера в районе поселка Южное возле оккупированной Горловки. Юрий Коновод родом с Полтавской области. Он прошел войну в Афганистане, работал учителем, а когда в Украине начались боевые действия, пошел воевать. У него осталось двое сыновей - старший также воюет на Востоке.

Юрий Коновод (фото: facebook.com/backandalive)

Сергей Гвоздиевский

53-летний Сергей Гвоздиевский был военнослужащим 79-й ОДШБр. 29 апреля он получил тяжелые ранения во время вражеского обстрела вблизи поселка Павлополь на Мариупольском направлении. Врачи боролись за его жизнь, но 30 апреля воин умер. Сергей жил в Могилеве-Подольском на Виннитчине.

Сергей Гвоздиевский (фото: facebook.com/backandalive)

Редакция Styler склоняет головы перед подвигами украинских героев, которые отдали жизнь за Украину, и сочувствует семьям погибших.

Ранее мы писали о том, что на Донбассе за пять лет войны в апреле погибли 123 украинских воина.

А также сообщали о том, что война на Донбассе в марте 2019 унесла жизни десяти украинских воинов, самому младшему из которых было всего 19 лет.