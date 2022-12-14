Вчені знайшли відповідь, чому ваш кіт топче та розминає вас лапами

Однак це не означає, що тваринка хоче заподіяти вам шкоду.

Якщо маєте вдома пухнастого улюбленця, то, напевно, помічали, що час від часу він починає топтати вас лапками з муркотінням. Іноді це може бути навіть боляче, адже коти роблять це кігтями.

Чому кіт мне вас лапами та кігтями розповідають на сайті The Conversation.

Причина еволюції

Кішки вперше починають характерно топтати лапками ще маленькими кошенятами, яких годує мама. "Розминання" асоціюється зі смоктанням, яке допомагає стимулювати подачу молока у матері.

Дію топтання також можна використовувати як форму тактильного та феромонного спілкування між кошеням і матір'ю.

На м'яких подушечках лап котів є пахучі залози, які виділяють феромони. Саме вони пов'язані з ідентифікацією кота іншими хвостатими та станом здоров'я.

Топтання кігтями властиве котам ще з народження (фото: Freepik)

Чому моя доросла кішка топче вас лапами, якщо це притаманно кошенятам

Для дорослих котів це також поширена поведінка, яка називається неотенією. Неотенія - це коли тварина зберігає свої юнацькі фізичні чи поведінкові риси до зрілого віку.

Ймовірно, ці риси корисні для котів, коли їм потрібно спілкуватися з людьми та іншими котами чи тваринами вдома.

Якщо кіт мне ваші коліна, це такий його спосіб сказати, що ви є партнерами або належите до його соціальної групи. Простими словами кіт сприймає вас близькою людиною.

У більшості випадків це вказує на те, що вашій кішці комфортно. Однак якщо так зване "розминання" відбувається дуже часто, це може бути ознакою того, що ваша кішка переживає стрес або біль і потребує огляду лікаря.

Таким чином тварина проявляє любов до свого господаря (фото: Freepik)

Чи не шкодить топтання тварині

Це нормальна поведінка, яка може бути важливою частиною того, щоб ваша кішка відчувала з вами зв'язок. Якщо кігті вашої кішки занадто сильно втягуються, купіть товсту ковдру, якою ви можете накрити ноги.

Але не скидайте тварину з рук. Натомість погладьте її або дайте ласощі, щоб показати улюбленці любов у відповідь.