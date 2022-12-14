Ученые нашли ответ, почему ваш кот топчет и разминает вас лапами

Однако это не значит, что животное хочет нанести вам вред.

Если у вас дома пушистый любимец, то, наверное, замечали, что время от времени он начинает топтать вас лапками с мурлыканьем. Иногда это может быть даже больно, ведь коты делают это когтями.

Почему кот мне вас лапами и когтями рассказывают на сайте The Conversation.

Причина эволюции

Кошки впервые начинают характерно топтать лапками еще маленькими котятами, которых кормит мама. Разминание ассоциируется с сосанием, которое помогает стимулировать подачу молока у матери.

Действие топтания можно использовать как форму тактильного и феромонного общения между котёнком и матерью.

На мягких подушечках лап котов есть пахучие железы, выделяющие феромоны. Конкретно они соединены с идентификацией кота другими хвостатыми и состоянием здоровья.

Топтание когтями свойственно котам еще с рождения (фото: Freepik)

Почему моя взрослая кошка топчет вас лапами, если это присуще котятам

Для взрослых кошек это также распространенное поведение, которое называется неотенией. Неотения - это когда животное сохраняет свои юношеские физические или поведенческие черты до зрелого возраста.

По всей вероятности, эти черты полезны для кошек, когда им нужно общаться с людьми и другими котами или животными дома.

Если кот мнет ваши колени, это такой его способ сказать, что вы являетесь партнерами или принадлежите к его социальной группе. Простыми словами кот воспринимает вас близким человеком.

В большинстве случаев это указывает на то, что вашей кошке комфортно. Однако если так называемое "разминание" происходит очень часто, это может быть признаком того, что ваша кошка испытывает стресс или боль и требует осмотра врача.

Таким образом, животное проявляет любовь к своему хозяину (фото: Freepik)

Не вредит топтание животному

Это нормальное поведение, которое может быть важной частью того, чтобы ваша кошка ощущала с вами связь. Если когти вашей кошки слишком сильно втягиваются, купите толстое одеяло, которым вы можете накрыть ноги.

Но не сбрасывайте животное с рук. Погладьте его или дайте лакомство, чтобы показать любимцу ответную любовь.