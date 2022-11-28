Так от чому собаки облизують своїх господарів

Всім відоме нав'язливе бажання собак облизувати своїх господарів: руки, ноги, обличчя... Хоча би якусь частину тіла лизнути язиком. Але чому годованці - від цуценят до дорослих псів прагнуть таке зробити?

Собаки так показують любов і не тільки

Виявляється, вилизування господаря - це спосіб для собаки показати свою любов. Це його спосіб встановлення фізичного контакту та спілкування.

Ваш пес може облизувати обличчя членів сім'ї, коли вони граються з ним, або облизувати їм ноги чи руки, коли він розслаблений поруч з ними.

Іноді для собаки облизування частин тіла тих, кого він любить, є способом заспокоїтися під час стресу. Або це може бути його способом піклуватися про тих, хто піклується про нього.

Собака використовує свій язик, щоб досліджувати та спілкуватися. Тому для годованця нормально облизувати людей, які є його орієнтирами.

Можна підсумувати, що собаки облизують своїх господарів через прояви радості, виявлення прихильності, або ж через стрес.

Як розшифрувати сигнали тварини?

Собака лиже ноги господареві - це означає, що йому потрібна ваша увага, особливо обійми.

Собака лиже обличчя господаря - цим жестом ваш вихованець демонструє любов і відданість.

Собака тицяє вам свій ніс - так він хоче продемонструвати свою любов.

Собака виляє хвостом - така поведінка означає, що ваш вихованець щасливий і готовий до гри.

Облизування може вам подобатися чи ні, але коли ваша собака облизує вас, зазвичай це хороший знак, оскільки вона ділиться з вами своєю радістю та абсолютною відданістю.