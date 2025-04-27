Ваші предки - угорці? 7 українських прізвищ, що розкриють приховану історію твого роду

Протягом століть територія сучасної України зазнавала впливу різних держав, що відбилося на багатьох аспектах життя, включно з формуванням прізвищ. Особливо помітним є угорський слід на Закарпатті - регіоні, який тривалий час входив до складу Австро-Угорської імперії.

Саме в цей період у місцевого населення закріпилися прізвища угорського походження, які й досі вирізняються серед інших українських родових імен. Багато з них мають цікаве походження та розповідають про професії або риси характеру предків.

Наприклад, прізвище "Ковач" утворилося від угорського "kovács", що означає "коваль".

"Боднар" має дві можливі версії походження: або від слова "bodnár" - "бобер", або як назва ремісників, що виготовляли бочки й бодні.

"Балога" виникло від угорського "balog", що означає "лівша" або "незграбний".

"Молнар" - похідне від "molnár", тобто "мірошник".

Прізвище "Пап" або "Папп" бере початок від слова "pap", що перекладається як "священник".

"Сабо" означає "швець" або "кравець", хоча за іншими версіями може мати й інше значення, пов'язане з накладенням податків чи штрафів.

А прізвище "Шош" походить від слова "sós" - "солоний", ймовірно, вказуючи на роботу в соляних копальнях.

Ці прізвища не лише збереглися донині, а й залишаються поширеними серед жителів Закарпаття та поступово розповсюджуються в інших регіонах України.