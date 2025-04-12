Рід розбійників і катів: які українські прізвища мають темне минуле

Деякі прізвища, що передаються з покоління в покоління, можуть мати несподівану історію, пов'язану з розбійниками та злочинцями. Як і чому ці прізвища стали синонімами насильства й грабунку в давнину?

Які прізвища вказують на те, що у вашому роду були розбійники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю "Походження українського прізвища" Валентина Лученко.

Прізвища розбійників в Україні

Розбійники в історії України - це не лише герої казок і легенд, а й реальні постаті, що зіграли свою роль у суспільстві. В епоху козацької вольниці чи період анархії вони часто ставали не лише загрозою для багатіїв, але й захисниками простих людей від гноблення.

Деякі з прізвищ, пов'язаних із кримінальним світом, дійшли до нас. Ось кілька з них, що носять у собі відгомін розбійницького минулого:

Левенець

Дейнека

Гайдамака

Сердюк

Опришко

Ці прізвища стали частиною української історії, однак варто зазначити, що формування прізвищ було не завжди таким очевидним. Багато з них зазнали змін, зокрема через вплив чиновників або самих носіїв.

Приміром, прізвища Міняйлов, Шумилов, Плужников та Рижков виникли завдяки російським суфіксам, що надавали прізвищам певного "російського звучання". Це могло бути результатом адміністративного впливу або спробою самоідентифікації.

Ще прізвища, які лякали:

Катовенко, Кат, Катун - від слова "карати" і такі прізвища мали виконавці покарання.

Граб, Грабар - це ні тільки від назви дерева, а й від "той, що грабує".

Розбійчук, Розбій - прізвище говорить саме за себе, і вони були зафіксовані в реєстрах ще XVIII-XIX століть

Злодійчук, Злодіяк - такі прізвища досі можна зустріти у Карпатах. Є ймовірність, що вони могли з'явитися, як саркастичне прізвище.

Хапко, Хапун - у прізвищі натяк на те, що його власник має схильність до привласнення чужого

Чи знали носії цих прізвищ, що вони є частиною історії розбійників? Вірогідно, ні. Але такі роди, навіть через століття, продовжують бути свідками складної та суперечливої історії України.