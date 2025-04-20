Українські прізвища, які на межі зникнення: чи є ваше серед них?

В Україні щороку зникають прізвища, які передавались із покоління в покоління. Деякі з них уже залишилися лише на папері або в базах даних. Якщо у вас рідкісне родове ім’я - варто знати, наскільки воно унікальне та чи не стоїть воно на межі повного зникнення.

Які прізвища під загрозою зникнення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" українського мовознавця Юліана Редько.

Родові імена - це не просто частина паспорта, а живий слід минулого, який тягнеться від предків до нащадків.

В українській традиції прізвище часто розповідало про людину більше, ніж будь-який документ: ким були її предки, де жили, чим займалися, якими рисами характеру славилися в громаді.

Проте чимало таких прізвищ нині перебувають на межі зникнення. Деякі з них уже зникли з реєстрів, інші - мають лише кілька носіїв по всій країні.

За даними проєкту "Рідкісні прізвища України" та реєстрів РАЦС, в Україні вже є понад 1200 унікальних прізвищ, які носить лише одна особа.

Це означає: якщо ця людина не передасть ім’я далі - прізвище щезне з національного лексикону. Повністю.

Суфікси "-ат" та "-ят" вказували на таку побудову, і колись вони були поширеними. Тепер же такі прізвища - мов рідкісні перлини.

Серед них - уже не зафіксовані на 2013 рік:

Романчат

Максимчат

Хведченят

Лише трьох носіїв має прізвище Конят, чотири - Миков’ят, а Процев’ят - 38, і то зосереджені на Львівщині та Київщині. Ще рідкісніші прізвища - Стар’ят, Щурат.

Не менш унікальними вважаються й інші українські прізвища:

Червоноокий - лише 16 носіїв

Чорторийський - всього 2 особи, шляхетського роду з польським корінням

Заваликут також лише два носії, що мешкають у Києві

Кривоглавий лише шість людей в Україні мають це прізвище

Приклади зникаючих прізвищ:

(за реєстрами)

Чабанюкевич

Писарчук-Гнатко

Сидорикевич

Завійчук

Терещенко-Бартко

Головійчук

Шпаґовий

Цимбаленко

Федущенко

Мудрик

Багато з них походять з конкретних регіонів, і їх унікальність також вказує на локальну історію.