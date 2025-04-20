Українські прізвища, які на межі зникнення: чи є ваше серед них?
В Україні щороку зникають прізвища, які передавались із покоління в покоління. Деякі з них уже залишилися лише на папері або в базах даних. Якщо у вас рідкісне родове ім’я - варто знати, наскільки воно унікальне та чи не стоїть воно на межі повного зникнення.
Які прізвища під загрозою зникнення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" українського мовознавця Юліана Редько.
Родові імена - це не просто частина паспорта, а живий слід минулого, який тягнеться від предків до нащадків.
В українській традиції прізвище часто розповідало про людину більше, ніж будь-який документ: ким були її предки, де жили, чим займалися, якими рисами характеру славилися в громаді.
Проте чимало таких прізвищ нині перебувають на межі зникнення. Деякі з них уже зникли з реєстрів, інші - мають лише кілька носіїв по всій країні.
За даними проєкту "Рідкісні прізвища України" та реєстрів РАЦС, в Україні вже є понад 1200 унікальних прізвищ, які носить лише одна особа.
Це означає: якщо ця людина не передасть ім’я далі - прізвище щезне з національного лексикону. Повністю.
Суфікси "-ат" та "-ят" вказували на таку побудову, і колись вони були поширеними. Тепер же такі прізвища - мов рідкісні перлини.
Серед них - уже не зафіксовані на 2013 рік:
- Романчат
- Максимчат
- Хведченят
Лише трьох носіїв має прізвище Конят, чотири - Миков’ят, а Процев’ят - 38, і то зосереджені на Львівщині та Київщині. Ще рідкісніші прізвища - Стар’ят, Щурат.
Не менш унікальними вважаються й інші українські прізвища:
Червоноокий - лише 16 носіїв
Чорторийський - всього 2 особи, шляхетського роду з польським корінням
Заваликут також лише два носії, що мешкають у Києві
Кривоглавий лише шість людей в Україні мають це прізвище
Приклади зникаючих прізвищ:
(за реєстрами)
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Чабанюкевич
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Писарчук-Гнатко
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Сидорикевич
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Завійчук
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Терещенко-Бартко
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Головійчук
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Шпаґовий
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Цимбаленко
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Федущенко
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Мудрик
Багато з них походять з конкретних регіонів, і їх унікальність також вказує на локальну історію.