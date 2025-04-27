Ваши предки - венгры? 7 украинских фамилий, которые раскроют скрытую историю твоего рода

На протяжении веков территория современной Украины подвергалась влиянию разных государств, что отразилось на многих аспектах жизни, включая формирование фамилий. Особенно заметен венгерский след на Закарпатье - регионе, который долгое время входил в состав Австро-Венгерской империи.

Именно в этот период у местного населения закрепились фамилии венгерского происхождения, которые до сих пор выделяются среди других украинских родовых имен. Многие из них имеют интересное происхождение и рассказывают о профессии или чертах характера предков.

Например, фамилия "Ковач" образовалось от венгерского "kovács", что означает "кузнец".

"Боднар" имеет две возможные версии происхождения: или от слова "bodnár" - "бобер", или как название ремесленников, которые изготавливали бочки и бочки.

"Балога" возникло от венгерского "balog", что означает "левша" или "неуклюжий".

"Молнар" - производное от "molnár", то есть "мельник".

Фамилия "Пап" или "Папп" берет начало от слова "pap", что переводится как "священник".

"Сабо" означает "сапожник" или "портной", хотя по другим версиям может иметь и другое значение, связанное с наложением налогов или штрафов.

А фамилия "Шош" происходит от слова "sós" - "соленый", вероятно, указывая на работу в соляных шахтах.

Эти фамилии не только сохранились по сей день, но и остаются распространенными среди жителей Закарпатья и постепенно распространяются в других регионах Украины.