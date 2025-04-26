Ваше прізвище походить від скіфів чи сарматів, якщо воно є у цьому списку

Часто ми навіть не здогадуємось, які сліди залишили у нашому імені народи, що жили на цій землі тисячі років тому. Скіфи та сармати - давні кочові цивілізації, що відіграли важливу роль в історії території сучасної України. Їхній слід можна знайти не лише в археології, а й… у прізвищах.

Які українські прізвища можуть мати скіфське або сарматське походження, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення доктора географічних наук, академіка НАН вищої освіти Петра Масляка в YouTube.

Давні кочові племена залишили по собі не лише слід у літописах, а й у прізвищах нащадків. Деякі з них досі зберігають відгомін сили, волі та незалежності воїнів, що панували на степах.

Деякі українські прізвища це не просто набір звуків, а справжній генетичний код історії, що веде до далеких часів скіфських та сарматських воїнів.

Якщо ваше родове ім’я має певні особливості, цілком можливо, що ваші предки були нащадками тих самих кочових племен, які панували в степах тисячі років тому.

Хто такі скіфи та сармати

Кочові та напівкочові народи, які населяли територію сучасної України з VII ст. до н.е. Відомі як вправні воїни, майстри золота і сильні жінки (сарматські амазонки). Їх описували у своїх літописах Геродот, Страбон, Пліній.

Які прізвища мають скіфське або сарматське походження

Скіфське або сарматське походження можуть вказувати прізвища із характерним закінченням -он. Це своєрідна ознака давнього роду, що збереглася крізь століття. До цієї групи належать такі прізвища, як:

Завізіон

Демідіон

Аріон

Фоліон

Фаріон

Та є ще одна не менш цікава група родових імен. Вони пов’язані зі словом "передраю", яке у давнину означало "скіф заморський". Такі прізвища теж можуть бути свідченням древнього походження: