Вакарчук вперше зізнався, чому "ОЕ" ніколи не виступатимуть на "Євробаченні"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук пояснив, чому фани ніколи не побачать колектив на "Євробаченні" чи якомусь іншому музичному конкурсі. Виявилося, музиканти прийшли до такого рішення ще дуже багато років тому.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Вакарчук розповів Жені Яновичу у новому випуску його шоу "20:23".

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Вакарчук пригадав, як у 1996 році "ОЕ" брали участь в конкурсі "Перлини сезону", який проходив у Києві. Кожен учасник міг набрати максимум 120 балів, але зазвичай музикантам не ставили найвищі та найнижчі оцінки.

Тому "Океан Ельзи" отримали 118 балів, музиканти думали, що переможуть. Втім, таку ж оцінку поставили ще одному гурту. Вакарчук не став називати його назву, але відомо, що йшлося про колектив "Стоп-Степ".

Переможці конкурсу отримували неймовірний приз - можливість записали цілий альбом на професійній студії. "ОЕ" вірили, що цей шанс випаде саме їм або ж вони якось розділять запис. Але в фіналі було оголошено, що перемогу присудили іншому гурту, який набрав таку ж кількість балів.

Вакарчук пояснив, чому не бере участь в конкурсах (скріншот)

А учасникам гурту "Океан Ельзи" дали інший приз - кожний отримав спортивний костюм.

"Було декілька висновків з цієї події. По-перше, що ми зробили - три з цих спортивних костюми продали. Реально, я ні, але хлопці ходили продавати у Львові на базар... Це були хороші спортивні фірмові костюми", - пригадав Вакарчук.

"Четвертий костюм ми подарували в рамках задатку за гонорар або в рамках корумпування звукоінженеру Валерію Папченко. Ми хотіли, щоб він записав нам цей альбом. А за ці гроші, за які продали костюми, ми все ж змогли зняти трошки студію і записали там свій сингл", - додав він.

Святослав Вакарчук зробив заяву про Євробачення (скріншот)

Цей сингл потім не вийшов, але був ще й другий висновок.

"Ми ніколи більше не будемо брати участі в конкурсах, на яких визначають місця, в яких треба ставити: хто перший, хто другий, хто третій. З того часу, якою б не була спокуса, яка б велика не була перед нами мета, в тому числі Євробачення, ми це рішення не змінювали й змінювати не будемо", - зізнався Вакарчук.

5 маловідомих фактів про Вакарчука

Співак, якому у травні цього року виповниться 50 років, небагато про себе говорить. Втім, він точно має, про що розповісти.

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Наукова освіта: Окрім музичної кар'єри, Вакарчук має науковий ступінь з теоретичної фізики, який здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Благодійна діяльність: Святослав є засновником благодійного фонду "Люди Майбутнього", який підтримує освітні та культурні проекти в Україні.

Політична кар'єра: у 2019 році він заснував політичну партію "Голос" та був обраний народним депутатом України, проте у червні 2020 року склав депутатські повноваження.

Особисте життя: у 2021 році на світ з'явився син артиста, Іван. А в червні 2022 року у Вакарчука народилася донька Соломія.

Нині артист продовжує активно займатися творчою та громадською діяльністю. У лютому 2025 року він презентував у Львові книгу "Океан Ельзи", яка демонструє 30-річну історію гурту через фотографії та спогади.

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