Вакарчук показався з мамою та розсекретив, яким було прохання його покійного батька: "Постійно казав мені"

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук порадував шанувальників теплим сімейним контентом. Так, у мережі він виклав спільне фото з мамою, а також згадав про свого покійного батька.

Детальніше про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Що розповів Вакарчук

У блозі зірка української сцени опублікував кадр, на якому позував в обіймах із мамою. Фото було зроблене на тлі картин. Як виявилося, його мама захоплюється творчістю і присвятила значну частину свого часу малюванню. І навіть зараз вона продовжує займатися улюбленою справою. Святослав не приховує, що дуже тішиться таким результатом рідної людини, і це робить його щасливим.

Окрім того, музикант також пригадав настанову, яку отримав від покійного батька. Його батько, Іван Олександрович, закликав сина творити і не зупинятися.

"Останні роки життя тато постійно казав мені: ніколи не припиняй писати… твори, скільки можеш… моя мама — прекрасна художниця… і теж постійно творить… я щасливий, коли вона натхненна…" - зазначив лідер "Океанів".

Святослав Вакарчук з мамою (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Реакція мережі

Колеги й шанувальники висловлюють захоплення родиною та залишають для них купу приємних слів. Ось деякі з них:

"Красиві, талановиті люди!"

"З мамою - одне обличчя"

"Яка гарна родина! Чекаємо на виставку"

"Дякуємо вам за вас!"

"Золоті слова великої людини. Мамі - низький уклін"

"Підтримую вашого тата. Ваша творчість дає дихання та надію"

"Людина - дитина в будь-якому віці, коли в неї є мама і коли вона має таке щастя - будь-якої миті обіймати свою маму"

"Картини просто неймовірні!"

"Від цього фото віє теплом і натхненням"

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Що відомо про батька Святослава Вакарчука

Нагадаємо, Іван Олександрович Вакарчук пішов із життя у 2020 році. Чоловік був фізиком, політиком, громадським діячем, міністром освіти і науки України у період з 2007 по 2010 роки, а також - ректором Львівського університету імені Івана Франка.

Останні роки свого життя Вакарчук-старший хворів. Він помер весною 2020-го у Львові. Прощання на тлі тодішнього карантину відбулося в родинному колі. Похований Іван Олександрович на Личаківському цвинтарі.

Іван Олександрович Вакарчук (фото: wikipedia)