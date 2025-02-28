Вакарчук впервые признался, почему "ОЕ" никогда не будут выступать на "Евровидении"

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук объяснил, почему фаны никогда не увидят коллектив на "Евровидении" или каком-то другом музыкальном конкурсе. Оказалось, музыканты пришли к такому решению еще очень много лет назад.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Вакарчук рассказал Жене Яновичу в новом выпуске его шоу "20:23".

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Вакарчук вспомнил, как в 1996 году "ОЕ" участвовали в конкурсе "Перлини сезону", который проходил в Киеве. Каждый участник мог набрать максимум 120 баллов, но обычно музыкантам не ставили самые высокие и самые низкие оценки.

Поэтому "Океан Ельзи" получили 118 баллов, музыканты думали, что победят. Впрочем, такую же оценку поставили еще одной группе. Вакарчук не стал называть ее название, но известно, что речь шла о коллективе "Стоп-Степ".

Победители конкурса получали невероятный приз - возможность записали целый альбом на профессиональной студии. "ОЕ" верили, что этот шанс выпадет именно им или же они как-то разделят запись. Но в финале было объявлено, что победу присудили другой группе, которая набрала такое же количество баллов.

Вакарчук объяснил, почему не участвует в конкурсах (скриншот)

А участникам группы "Океан Ельзи" дали другой приз - каждый получил спортивный костюм.

"Было несколько выводов из этого события. Во-первых, что мы сделали - три из этих спортивных костюмов продали. Реально, я нет, но ребята ходили продавать во Львове на базар... Это были хорошие спортивные фирменные костюмы", - вспомнил Вакарчук.

"Четвертый костюм мы подарили в рамках задатка за гонорар или в рамках коррумпирования звукоинженеру Валерию Папченко. Мы хотели, чтобы он записал нам этот альбом. А за эти деньги, за которые продали костюмы, мы все же смогли снять немножко студию и записали там свой сингл", - добавил он.

Святослав Вакарчук сделал заявление о Евровидении (скриншот)

Этот сингл потом не вышел, но был еще и второй вывод.

"Мы никогда больше не будем участвовать в конкурсах, на которых определяют места, в которых надо ставить: кто первый, кто второй, кто третий. С тех пор, каким бы ни был соблазн, какая бы большая не была перед нами цель, в том числе Евровидение, мы это решение не меняли и менять не будем", - признался Вакарчук.

5 малоизвестных фактов о Вакарчуке

Певец, которому в мае этого года исполнится 50 лет, немного о себе говорит. Впрочем, ему точно есть, о чем рассказать.

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Научное образование: Кроме музыкальной карьеры, у Вакарчука есть научная степень по теоретической физике, которую он получил во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Благотворительная деятельность: Святослав является основателем благотворительного фонда "Люди Майбутнього", который поддерживает образовательные и культурные проекты в Украине.

Политическая карьера: в 2019 году он основал политическую партию "Голос" и был избран народным депутатом Украины, однако в июне 2020 года сложил депутатские полномочия.

Личная жизнь: в 2021 году на свет появился сын артиста, Иван. А в июне 2022 года у Вакарчука родилась дочь Соломия.

Сейчас артист продолжает активно заниматься творческой и общественной деятельностью. В феврале 2025 года он представил во Львове книгу "Океан Ельзи", которая демонстрирует 30-летнюю историю группы через фотографии и воспоминания.

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