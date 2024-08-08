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Відома співачка пригадала, як Вакарчук допоміг розвитку її кар'єри: "Тисячі людей почули про мене"

Четвер 08 серпня 2024 12:14
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Відома співачка пригадала, як Вакарчук допоміг розвитку її кар'єри: "Тисячі людей почули про мене" Jerry Heil і Святослав Вакарчук (Колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Виконавиця Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) пригадала, як Святослав Вакарчук посприяв розвитку її музичної кар'єри. Зокрема, вона поділилася, що саме завдяки йому тисячі людей вперше почули та дізналися про неї.

Що про це відомо та як коментує співпрацю з артистом співачка, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Jerry пригадала початок свого шляху в музиці

Так, Яна зазначила, що починала з виконання каверів, і один з них - це була пісня гурту Океан Ельзи "Я так хочу до тебе". Коли вона її виконала та виклала у мережу, Вакарчук зробив репост ролика на своїй сторінці у Х (колишній Twitter), давши таким чином творчий поштовх своїй майбутній колезі.

"Зараз мене вже знають як артистку та виконавицю власних пісень, проте ті з вас, хто зі мною з самого початку (ну не те щоб з самого, бо це тільки мама, яка у 2 роки вела мене в музичну школу), пам’ятають кучеряву Джеррі Хейл в светрі", - написала Шемаєва.

"8 років тому саме Святослав вперше дав сильний підйом моїй кар’єрі, тоді ще як кавер виконавиці, яка тоді виконала «Я так хочу до тебе». Святослав запостив це в Twitter, і тисячі людей так вперше почули про мене", - також зауважила вона.

Більше того, артистка поділилася спільними кадрами зі Святославом та анонсувала у найближчому майбутньому вихід їхньої спільної музичної роботи - в рамках проєкту "Той день".

Відома співачка пригадала, як Вакарчук допоміг розвитку її кар'єри: &quot;Тисячі людей почули про мене&quot;Відома співачка пригадала, як Вакарчук допоміг розвитку її кар'єри: &quot;Тисячі людей почули про мене&quot;Відома співачка пригадала, як Вакарчук допоміг розвитку її кар'єри: &quot;Тисячі людей почули про мене&quot;Яна показала фото зі Святославом та анонсувала вихід спільної музичної роботи (Фото: instagram.com/thejerryheil)

Нагадаємо, раніше популярний український гурт на чолі з Вакарчуком анонсував "Той день" як музичний проєкт, який складатиметься з дуетів з українськими співаками та переспівів хітів "Океанів".

Святослав, як відомо, презентує пісню не лише у колаборації з Jerry Heil, але й KOLA, SHUMEI та іншими.

Хто така Jerry Heil

28-річна співачка здобула популярність після авторської пісні "Охрана отмєна", яка увійшла до її дебютного альбому "Я - Яна".

Цього року у дуеті з реперкою alyona alyona вона представляла нашу країну на пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Артисткам, які виконали композицію "Teresa Maria", вдалося посісти третє місце за загальною кількістю результатів.

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