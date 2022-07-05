47-летний Вакарчук снова стал отцом: на этот раз - девочка
Святослав Вакарчук снова стал отцом. Теперь у 47-летнего лидера Океана Эльзы родилась девочка.
Об этом официально сообщили на странице Океана Эльзи в Facebook.
"21 июня 2022 года у Святослава Вакарчука родилась дочь. Девочку назвали Соломия. Имя, которое выбрали родители ребенка, означает "мир", - говорится в сообщении.
Представители музыканта решили не разглашать любую другую информацию, и попросили с уважением отнестись к их решению и права на частную жизнь.
"Поздравляем тебя в нашей дружной "Океановской" и большой украинской семье, маленькая украиночка Соломия Святославовна Вакарчук", - добавили в пресс-службе.
Напомним, чуть больше года назад, 19 июня 2021-го у музыканта родился сын Иван.
Что известно о маме детей Святослава Вакарчука
Девушку зовут Евгения Яцута, она тренер "Голоса страны" и продюсер украинского продакшена Radioaktive Film.
Евгению в мае сфотографировали на Каннском кинофестивале - за месяц до рождения дочери.
Фото: Евгения Яцута во время беременности
Судя по странице Евгении в Facebook у нее есть старшая дочь. Теперь она - многодетная мама.
Фото: Евгения Яцута с дочкой от предыдущих отношений
Напомним, что в июне 2021 года музыкант сообщил о расставании с Лялей Фонаревой, с которой воспитывает дочь Диану от предыдущих отношений Ляли. Вместе они были 20 лет.
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