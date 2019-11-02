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Вакарчук обратился к Зеленскому: так нельзя

STYLERПерсоны    02.11.2019 - 16:40
Вакарчук обратился к Зеленскому: так нельзя
Святослав Вакарчук (коллаж РБК-Украина)

Святослав Вакарчук считает, что президент Украины не должен спрашивать у граждан, что ему делать

Народный депутат Украины Святослав Вакарчук, который возглавляет партию "Голос", указал президенту Владимиру Зеленскому на его обязанности. Певец подчеркнул, что гарант должен реализовать свой план по возвращению мира на Донбассе, а не спрашивать у людей, что ему делать. Об этом народный депутат заявил в эфире токшоу "Свобода слова" Савика Шустера.

В эфире шоу нардеп заявил, что президент является не только административной главой государства, но и верховным главнокомандующим. Зеленскому стоит проявить лидерство в военных и геополитических делах.

"У нас президент - верховный главнокомандующий, он должен идти вперед. Это очень важно в военных и геополитических делах. Люди доверяют президенту, осуществляющий международную политику. Он выиграл выборы с тем, что у него есть план, как сделать мир. Если такой план у него есть, пусть он его реализует. Но не надо спрашивать у людей, вот вы меня выбрали, а теперь скажите, что мне делать. Так нельзя. Он должен проявить лидерство и делать то, в чем уверен. Но при этом должен четко объяснить свои шаги обществу и идти вперед", - подчеркнул Вакарчук.

"Свобода слова" Савика Шустера от 1.11.2019 (видео: youtube.com)

Как и нардеп Жан Беленюк, солист группы "Океан Ельзи" не отказывается от творческой карьеры. Ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук сбежал из Верховной рады ради концерта в Минске. Святослав Вакарчук заявил, что будет выступать в Минске бесплатно, но, если концерт запланирован, он не может его пропустить.

Напомним, что ранее стало известно, в какие комитеты ВР вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук.

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