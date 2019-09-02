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Стало известно, в какие комитеты ВР вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук

Новости » Политика    02.09.2019 - 14:07
Стало известно, в какие комитеты ВР вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, пятый президент вошел в комитет ВР по вопросам интеграции с ЕС

Стало известно, в какие парламентские комитеты вошли пятый президент Петр Порошенко, а также лидеры партий "Голос" и "Батькивщина" Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Верховной рады.

В частности, Порошенко вошел в комитет ВР по вопросам интеграции с Европейским союзом.

При этом Вакарчук стал членом комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В этот же комитет вошла и бывший вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Кроме того, Тимошенко вошла в комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, на первом заседании 29 августа Верховная рада Украины утвердила список парламентских комитетов и их руководство.

Как писало РБК-Украина ранее, первый вице-спикер Руслан Стефанчук заявил, что распределение руководящих должностей в комитетах ВР состоялось на основе пропорционального принципа.

Добавим также, на первом пленарном заседании Рады 9 созыва сформировали парламентские фракции и депутатские группы.

Рада утвердила список парламентских комитетов и их руководство В Раде объяснили распределение руководящих постов в комитетах
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