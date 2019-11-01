Шаг назад на встречу с Путиным

Сможет ли разведение войск привести к миру? Спросим у переселенцев, политиков, бойцов, волонтеров и общественных деятелей.
Как живут и что думают жители будущей серой зоны? Покажем в прямом эфире. Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера. Смотрите на наших страницах в Facebook и YouTube @shusteronline. 21:00.
Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос",
Давид Арахамия, Глава фракции “СЛУГА НАРОДА”,
Юрий Бутусов, Главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ,
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ",
Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 - начало 2019),
Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус",
Ирина Верещук, народный депутат, "СЛУГА НАРОДА", Председатель подкомитета госбезопасности и обороны,
Иван Крулько, народный депутат, ВО "Батькивщина",
Зоряна и Екатерина, сестры волонтеры,
Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины,
Валентин Лихолит "Батя", боец батальона "Айдар" (2014-2015).
Они говорят, а решает народ.