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Вакарчук "сбежал" из ВР на концерт: объяснение нардепа

STYLERПерсоны    20.09.2019 - 19:46
Вакарчук "сбежал" из ВР на концерт: объяснение нардепа
Вакарчук ушел из Верховной Рады на концерт - комментарий нардепа (коллаж РБК-Украина)

Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук объяснил, почему должен уйти раньше времени

Святослав Вакарчук ушел из Верховной Рады ради собственного концерта в Минске. Как и нардеп Жан Беленюк, солист группы "Океан Ельзи" не отказывается от творческой карьеры. Из-за этого ему пришлось пожертвовать работой в ВР. Так, 20 сентября, народный депутат от партии "Голос" ушел до закрытия заседания для того, чтобы успеть к 20:00 на концерт в Минске. Об этом передает корреспондент "Українських Новин".

Как рассказал пресс-секретарь, если заседание парламента затянется до 18 и позднее, Вакарчуку придется покинуть заседание, чтобы успеть на концерт.

По состоянию на 17:15 Вакарчука нет в зале заседания, в кулуарах, он не появляется во время голосования за законопроекты.

Вакарчук &quot;сбежал&quot; из ВР на концерт: объяснение нардепа

Вакарчук ушел из Верховной Рады на концерт - комментарий нардепа (фото: РБК-Украина)

Святослав Вакарчук заявил, что будет выступать в Минске бесплатно, но, если концерт запланирован, он не может его пропустить.

Напомним, что ранее стало известно, в какие комитеты ВР вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук.

До этого Притула высказался о выборах в Раду и оценил результаты для "Голоса".

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