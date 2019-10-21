ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вакарчук жестко проехался по "Кварталу 95"

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 11:06
Вакарчук жестко проехался по "Кварталу 95"
Вакарчук отреагировал на скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки (коллаж РБК-Украина)

Вакарчук резко высказался про скандальный номер "Квартала 95" и хора Веревки

На скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки резко и довольно жестко отреагировал Святослав Вакарчук. На своей странице в Facebook лидер рок-группы "Океан Ельзы" и народный депутат назвал номер о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, показанный в "Вечернем Квартале", "дном".

"История с Кварталом и хором - дно. Точка", - лаконично высказался Вакарчук.

Вакарчук жестко проехался по &quot;Кварталу 95&quot;

Скриншот (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В комментариях украинцы в большинстве своем согласны с культовым музыкантом. Правда, некоторые юзеры остерегаются, что пародийный номер "Квартала 95" и национального хора, который, к слову, финансируется за счет налогоплательщиков, может еще быть не самым дном...

  • Здається мені, що ця історія - це не просто дно, а початок нового дна.
  • Саме той момент, коли знизу постукали...
  • Согласна с вами полностью. Мерзко и цинично
  • Дно? Не було ніякого дна, є просто безодня.
  • Не будьте так уверены, они и его пробьют.
  • З чужого горя сміятись не можна. Але вони скільки сміялись з народу, тримаючи їх за дурних. Так що з них можна. Закон бумеранга ще ніхто не відміняв.
  • А вы не хотите в зале ВР поставить вопрос о прекращении госфинансирования хора Веревки лет так на сто?

Вакарчук жестко проехался по &quot;Кварталу 95&quot;

Скриншот

Вакарчук жестко проехался по &quot;Кварталу 95&quot;

Скриншот

Напомним, студия "Квартал 95" в очередной раз попала в громкий скандал за то, что спела "шуточную" песню про сгоревший дом бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. В песне, которую Евгений Кошевой и артисты Национального заслуженного академического украинского народного хора Украины имени Григория Веревки исполнили в последнем выпуске "Вечернего Квартала", есть такие слова, как: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а у Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Горіла Хата - Песня про Гонтареву Вечерний Квартал 2019

Квартал 95 попал в громкий скандал из-за песни про Гонтареву (видео) Узурпация власти: Вакарчук резко "наехал" на Зеленского
Новости Украины Квартал 95Святослав Вакарчук
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь