Вакарчук звернувся до Зеленського: так не можна

Святослав Вакарчук (колаж РБК-Україна)

Святослав Вакарчук вважає, що президент України не повинен питати у громадян, що йому робити

Народний депутат України Святослав Вакарчук, який очолює партію "Голос", вказав президенту Володимиру Зеленському на його обов'язки. Співак підкреслив, що саме гарант повинен реалізувати свій план по поверненню світу на Донбасі, а не питати в людей, що йому робити. Про це народний депутат заявив в ефірі токшоу "Свобода слова" Савіка Шустера.

В ефірі шоу нардеп заявив, що президент є не тільки адміністративної главою держави, але і верховним головнокомандувачем. Зеленському варто проявити лідерство у військових і геополітичних справах.

"В нас президент – верховний головнокомандувач, він має іти вперед. Це дуже важливо у військових і геополітичних справах. Люди довіряють президенту, який здійснює міжнародну політику. Він виграв вибори з тим, що у нього є план, як зробити мир. Якщо такий план у нього є, то хай він його реалізує. Але не треба питати у людей, що от ви мене вибрали, а тепер скажіть, що мені робити. Так не можна. Він має проявити лідерство і робити те, в чому впевнений. Але при цьому має чітко пояснювати свої кроки суспільству і йти вперед", – наголосив Вакарчук.

"Свобода слова" Савіка Шустера від 1.11.2019 (відео: youtube.com)

Як і нардеп Жан Беленюк, соліст групи "Океан Ельзи" не відмовляється від творчої кар'єри. Раніше повідомлялося, що Святослав Вакарчук втік з Верховної ради заради концерту в Мінську. Святослав Вакарчук заявив, що буде виступати в Мінську безкоштовно, але, якщо запланований концерт, він не може його пропустити.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, які комітети ВР увійшли Порошенко, Тимошенко і Вакарчук.