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Вагітна українська співачка виступила для військових: дуже зворушливе відео

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Україна, Четвер 22 грудня 2022 18:51
Вагітна українська співачка виступила для військових: дуже зворушливе відео Співачка Світлана Тарабарова виступила для військових (фото: instagram.com/93_brygada)
Автор: Юлія Гаюк

Втретє вагітна Світлана Тарабарова дала благодійний концерт для бійців ЗСУ, які нещодавно повернулися з гарячих точок лінії фронту. Співачка каже, що це її особиста подяка за захист і мир.

Відео та враженнями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Виступ Тарабарової для військових

Попри пізні терміни вагітності Світлана все одно продовжує давати концерти для бійців ЗСУ, тим самим підтримуючи їх.

Вона переконана, що якщо є можливість подарувати хоч мить тепла, це треба робити.

У дописі співачка каже, що багато хто не розуміє такої її поведінки, проте позиція майбутньої мами непохитна ще з 2014 року.

"Ці хлопці кілька днів тому були на сході, там, де зараз справжнє пекло. Дати хоч краплю тепла і зігріти музикою, обіймами - це вкрай важливо, бо вони там заради нас. Вони не втомлюються захищати нас, ми ж мусимо не втомлюватись дякувати та за можливості донатити на ЗСУ", - поділилася вона.

Тарабарова співала для захисників із 93 ОМБр "Холодний Яр".

Окрім пісень, вона подарувала їм печиво із назвою бригади.

Вагітна українська співачка виступила для військових: дуже зворушливе відео

Особливе печиво для бійців бригади (фото: instagram.com/tarabarova)

Воїни своєю чергою подякували подарунком у вигляді підписаного прапором, а також букетом із гілочками бавовни.

Вагітна українська співачка виступила для військових: дуже зворушливе відео

Ось так виглядає подарований військовими прапор (фото: instagram.com/93_brygada)

"Особливо тепло наші бійці сприйняли її хіт "Повертайся живим", адже саме з цими важливими словами рідні та близькі чекали на наших холодноярців з важкої та кривавої війни", - йдеться в повідомленні бригади в Instagram.

Вагітна українська співачка виступила для військових: дуже зворушливе відеоВагітна українська співачка виступила для військових: дуже зворушливе відеоВагітна українська співачка виступила для військових: дуже зворушливе відео

Воїни 93 бригади "Холодний Яр" на концерті Світлани Тарабарової (фото: instagram.com/93_brygada)

Раніше ми розповідали про те, як на вагітність Тарабарової відреагували її рідні.

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