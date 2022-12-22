Беременная украинская певица выступила для военных: очень трогательное видео

Светлана Тарабарова, которая ждет третьего ребенка, дала благотворительный концерт для бойцов ВСУ, недавно вернувшихся с горячих точек фронта. Певица говорит, что это ее личная благодарность за защиту и мир.

Видео и впечатлениями она поделилась на своей странице в Instagram.

Выступление Тарабаровой для военных

Несмотря на поздние сроки беременности Светлана все равно продолжает давать концерты для бойцов ВСУ, тем самым поддерживая их.

Она убеждена, что если есть возможность подарить хоть мгновение тепла, это нужно делать.

В сообщении певица говорит, что многие не понимают такого ее поведения, однако позиция будущей мамы непреклонна еще с 2014 года.

"Эти ребята несколько дней назад были на востоке, там, где сейчас настоящий ад. Дать хоть каплю тепла и согреть музыкой, объятиями - это крайне важно, потому что они там ради нас. Они не устают защищать нас, мы же должны не уставать благодарить и по возможности донатить на ВСУ", - поделилась она.

Тарабарова пела для защитников из 93 ОМБр "Холодный Яр".

Кроме песен она подарила им печенье с названием бригады.

Особое печенье для бойцов бригады (фото: instagram.com/tarabarova)

Воины в свою очередь отблагодарили подарком в виде подписанного флагом, а также букетом с веточками хлопка.

Вот так выглядит подаренный военными флаг (фото: instagram.com/93_brygada)

"Особенно тепло наши бойцы восприняли ее хит "Повертайся живим", ведь именно с этими важными словами родные и близкие ждали наших холодноярцев с тяжелой и кровавой войны", - говорится в сообщении бригады в Instagram.

Воины 93-й бригады "Холодный Яр" на концерте Светланы Тарабаровой (фото: instagram.com/93_brygada)