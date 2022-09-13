Будет продавать дом: Тарабарова со слезами на глазах рассказала о финансовых проблемах

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, что из-за финансовых проблем у семьи, которые возникли из-за полномасштабного вторжения России, она вынуждена продать свой дом под Киевом.

Об этом Тарабарова рассказала ведущему Славе Демину в интервью для YouTube-канала

В частности, рассказывая об этом, артистка не смогла сдержать слез.

Тарабарова призналась, что тема дома и его продажи - сейчас одна из самых болезненных в ее семье.

Все потому, что певица с 24 февраля полностью перестала зарабатывать, поскольку любая ее участие в концертах происходит только на волонтерских началах.

По ее словам, у них кредит подписан не с банком, а с застройщиком.

"Нам повезло, пол года на нас никто не давил, владелец понимал, что моя работа, мой бизнес полностью умер. Шоу-бизнес умер 24 февраля, он лишь на благотворительной основе для всех абсолютно артистов. Если кто-то говорит, что он зарабатывает какие-то миллионы долларов - не верьте в это. У нас работы пока за деньги не было", - рассказала она.

Дом Светланы Тарабаровой (скрин)

Дом расположен в селе Дмитровка неподалеку от Бучи. К счастью, дом чудом уцелел после прихода оккупантов. Однако, певица рассказала, что многие соседние дома были серьезно повреждены или полностью уничтожены.

Поэтому из-за финансовых проблем семья решила продать дом, чтобы отдать деньги застройщику.

"Нам нужно отдавать деньги, а мы не знаем, где взять эти деньги. И приняли решение, что будем продавать... Это просто вещи, к ним нельзя привязываться", - не сдерживая слез, рассказала Тарабарова.

Светлана Тарабарова рассказала о финансовых проблемах (скрин)

Звезда добавила, что они должны отдать за дом большую сумму. Семья пыталась найти другое решение, чтобы оставить дом себе, но, к сожалению, не нашла.

"Мы должны отдать еще кругленькую сумму, а сейчас банки не дают кредиты. В долг также сейчас просить бессмысленно. Все было классно, но как у всех, обломалось. Даже сравнивать нельзя, как мы жили до войны и как будем после", - отметила она.