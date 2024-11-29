Молода дружина Остапчука замилувала архівними фото: як вона виглядала у дитинстві

Дружина українського телеведучого та шоумена Володимира Остапчука, блогерка та підприємиця Катерина Полтавська, яка нещодавно показала клініку, в якій збирається народжувати , цього разу здивувала підписників архівними фото.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram 24-річної дівчини.

Дівчина у Stories показала кілька фото зі свого дитинства. На одному з них її зображено біля клумби з квітами.

"Шкода, що не знаю, скільки мені тут років. Але сережки люкс", - підписала вона світлину.

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На іншому фото Полтавська показала себе з іншою зачіскою, а саме - з чубчиком.

"Поворот не туди", - із гумором зазначила дружина Остапчука.

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Також вона показала на фото свого рідного брата.

"А це мій рідний брат Макар. У нас різниця 2 роки. І це востаннє, коли він погодився зробити фото", - зазначила Полтавська.

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Що відомо про стосунки Полтавської та Остапчука

Катерина Полтавська - третя дружина телеведучого, яка молодша за нього на 16 років. Їхні стосунки почалися з того, що дівчина допомогла шоумену повернути його заблоковану сторінку в Instagram.

До цього він двічі був одружений: 13 років прожив у шлюбі з Оленою Войченко, а потім близько 2-х років – з Христиною Горняк.

Як зазначила Полтавська, після першої зустрічі вона не хотіла зустрічатися більше з Остапчуком, але телеведучий був наполегливим.

Пара майже відразу почала жити разом, але довгий час приховувала свої стосунки. Потім вони офіційно розписалися.

Зараз Остапчук та Полтавська чекають на дитину - у середині грудня у них має народитися син. Для телеведучого це буде вже третя дитина. У нього вже є дочка Емілія та син Еван від шлюбу з Оленою Войченко.

Пара вже вигадала ім'я дитині.

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/poka.tya)