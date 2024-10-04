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Вагітна дружина Остапчука відверто розповіла про початок їхніх стосунків: "Я не хотіла другої зустрічі"

П'ятниця 04 жовтня 2024 12:29
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Вагітна дружина Остапчука відверто розповіла про початок їхніх стосунків: "Я не хотіла другої зустрічі" Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Катерина Собкова

Третя дружина ведучого Володимира Остапчука, бізнесвумен та блогерка Катерина Полтавська, яка раніше чесно висловилася про весілля з ним, розкрила подробиці, як розпочиналися їхні стосунки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію 24-річної дівчини в Instagram.

Справа в тому, що сьогодні, 4 жовтня, пара відзначає другу річницю стосунків. У зв'язку з цим вони написали спільну пост про те, як вони зароджувалися.

Полтавська відверто зізналася, що не планувала зустрічатись із шоуменом.

"Після першого побачення він подзвонив мені і запросив на каву, а я не хотіла другої зустрічі. Тому у мене було 2 секунди, щоб придумати, чому я не піду, і тому я не придумала нічого розумнішого, ніж сказати: "А я не п'ю кави - пауза - вранці", - згадала блогерка.

Незважаючи на відмову дівчини, пара все ж таки зустрілася ще раз.

"Він відповів, що окей, але потім, коли ми зустрілися, сказав, що подумав, що я дуже дивна, адже якщо каву якщо і п'ють, то саме вранці", - зауважила дружина Остапчука.

Вагітна дружина Остапчука відверто розповіла про початок їхніх стосунків: &quot;Я не хотіла другої зустрічі&quot;

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Як ви розумієте, з фантазією у мене проблеми. Тому, коли він увечері запропонував вечерю, відмазатися не вдалося - і ось так і живемо вже разом два роки", - підсумувала вона свою розповідь.

Також до публікації вона додала спільні фото та відео, на яких можна подивитися, як розвивалися їхні стосунки.

У свою чергу Володимир Остапчук лаконічно написав: "Як добре, що маєш погану фантазію".

Вагітна дружина Остапчука відверто розповіла про початок їхніх стосунків: &quot;Я не хотіла другої зустрічі&quot;

Подружжя зараз чекає на дитину (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

У Stories телеведучий також опублікував знімки із дружиною та написав, що вони святкують річницю стосунків.

Вагітна дружина Остапчука відверто розповіла про початок їхніх стосунків: &quot;Я не хотіла другої зустрічі&quot;

Скриншот

Нагадаємо, за плечима Остапчука вже 2 шлюби. У шлюбі з Оленою Войченко він прожив 13 років. У ньому народилося двоє дітей: донька Емілія та син Еван, які зараз живуть у Канаді.

Всього через півроку після розлучення з першою дружиною він одружився вдруге - з юристкою та нотаріусом Христиною Горняк.

Шлюб із Христиною тривав трохи менше двох років. Офіційно пара розлучилася 4 жовтня 2022 року, того ж дня у ведучого зав'язалися серйозні стосунки з журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за Остапчука на 16 років.

Зараз пара в очікуванні спільної дитини - наприкінці року Полтавська має народити хлопчика.

Вагітна дружина Остапчука відверто розповіла про початок їхніх стосунків: &quot;Я не хотіла другої зустрічі&quot;

Вагітна дружина Остапчука відверто розповіла про початок їхніх стосунків: &quot;Я не хотіла другої зустрічі&quot;

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Раніше вагітна дружина 40-річного Остапчука назвала проблему чоловіка.

Також Катерина Полтавська розсекретила скільки аліментів платить Остапчук на дітей від першого шлюбу.

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