Беременная жена Остапчука рассказала о предложении руки и сердца: "Давай завтра распишемся"

Супруга украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, блогерша и предприниматель Екатерина Полтавская, которая недавно показала, как выглядела в детстве , рассказала, что будущий муж не делал ей предложение, а расписаться они решили спонтанно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 24-летней девушки.

Полтавская сейчас находится на последнем месяце беременности и часто общается со своими подписчиками в Stories. Один из них спросил у нее, как Остапчук сделал ей предложение.

На что блогерша ответила, что Владимир не делал ей сюрприз, а все получилось спонтанно.

"Мы обсуждали тему детей и я сказала, что по залету замуж не выйду. А он ответил: "Давай завтра распишемся". Ну я решила, что пока предлагает и не до конца понимает, на что он подписался, то нужно брать. Поэтому на следующий день мы пошли и расписались", - рассказала Полтавская.

Также она дополнила, что Остапчук знал, что девушка хочет красивое предложение руки и сердца в определенной стране.

"Поэтому был вариант ждать непонятно сколько, чтобы можно было признаться красиво", - отметила Полтавская.

К слову, пышную свадьбу Остапчук и Полтавская тоже не делали.

"Он мне пообещал, что буде и признание и свадьба, когда будет возможность сделать так, как я всегда хотела", - подытожила Екатерина.

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Как завязался роман Остапчука и Полтавской

Екатерина Полтавская - третья жена телеведущего, которая моложе его на 16 лет. Пара познакомилась в октябре 2022 года, когда Остапчук только разошелся со второй женой, нотариусом Кристиной Горняк.

Полтавская помогала ему вернуть его страницу в Instagram, затем завязалось общение. Хотя сама блогерша говорит, что не планировала тогда серьезных отношений с шоуменом.

Практически сразу пара стала жить вместе, однако свои отношения скрывала от общественности.

Сейчас Остапчук и Полтавская ждут ребенка - в середине декабря у них должен родиться сын. Для телеведущего это будет уже третий ребенок. У него уже есть дочь Эмилия и сын Эван от брака с первой женой Еленой Войченко. Из-за полномасштабного вторжения дети живут в Канаде.

Остапчук и Полтавская уже придумали сыну имя.

Пара вместе около двух лет (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)