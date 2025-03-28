"В тому числі" та "по крайній мірі": чому варто забути про ці фрази та як сказати українською правильно

Українці часто використовують у своєму мовленні слова та фрази, які є калькою з російської, бо фактично - просто перекладають дослівно. Однак це є найпоширенішою помилкою і саме за такими фразами часто можна виявити людину, яка погано знає українську.

Чому не варто казати "в тому числі" та "по крайній мірі" та як ці вирази мають звучати українською, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на PMG.

Перехід на українську мову для багатьох українців став не лише особистим викликом, а й частиною національної ідентичності. У цей період важливо не просто спілкуватися рідною мовою, а й робити це правильно, без впливу русизмів та мовних кальок.

Однією з найпоширеніших помилок є вживання фрази "в тому числі". Вона здається цілком природною, адже її можна почути в повсякденному мовленні, офіційних документах та навіть у ЗМІ. Однак цей вираз є калькою з російської "в том числе" і не відповідає нормам української мови.

Залежно від контексту, можна використати такі відповідники:

серед іншого - якщо йдеться про один із кількох пунктів

зокрема - для уточнення або виділення деталей

між іншим - коли це додаткова, побічна інформація

поміж тим - у значенні "разом з іншими"

Подібна проблема існує і з виразом "по крайній мірі", бо це так само калька з російського "по крайней мере". Це мовна помилка і в українській є чудові відповідники, які допоможуть позбутися неправильних слів.

Доречно сказати "принаймні" або "щонайменше" - залежно від контексту розмови.

"Я принаймні спробував це зробити" - ця фраза повідомляє, що людина доклала зусиль, щоб щось зробити.

"Щонайменше" вживається тоді, коли треба підкреслити найнижчий рівень. Наприклад: "Це завдання мало бути виконане щонайменше годину тому".

Є ще синонім цього слова, який можна використовувати у розмові - "як мінімум".

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