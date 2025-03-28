"В тому числі" и "по крайній мірі": почему стоит забыть об этих фразах и как сказать на украинском правильно

Украинцы часто используют в своей речи слова и фразы, которые являются калькой с русского, потому что фактически - просто переводят дословно. Однако это является самой распространенной ошибкой и именно по таким фразам часто можно обнаружить человека, который плохо знает украинский.

Почему не стоит говорить "в тому числі" и "по крайній мірі" и как эти выражения должны звучать на украинском, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PMG .

Переход на украинский язык для многих украинцев стал не только личным вызовом, но и частью национальной идентичности. В этот период важно не просто общаться на родном языке, но и делать это правильно, без влияния русизмов и языковых калек.

Одной из самых распространенных ошибок является употребление фразы "в тому числі". Она кажется вполне естественной, ведь ее можно услышать в повседневной речи, официальных документах и даже в СМИ. Однако это выражение является калькой с русского "в том числе" и не соответствует нормам украинского языка.

В зависимости от контекста, можно использовать такие соответствия:

"серед іншого" - если речь идет об одном из нескольких пунктов

"зокрема" - для уточнения или выделения деталей

"між іншим" - когда это дополнительная, побочная информация

"поміж тим" - в значении "вместе с другими"

Подобная проблема существует и с выражением "по крайній мірі", потому что это так же калька с русского "по крайней мере". Это языковая ошибка и в украинском есть замечательные соответствия, которые помогут избавиться от неправильных слов.

Уместно сказать "принаймні" или "щонайменше" - в зависимости от контекста разговора.

"Я принаймні спробував це зробити" - эта фраза сообщает, что человек приложил усилия, чтобы что-то сделать.

"Щонайменше" употребляется тогда, когда надо подчеркнуть самый низкий уровень. Например: "Це завдання мало бути виконане щонайменше годину тому".

Есть еще синоним этого слова, который можно использовать в разговоре - "як мінімум".

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