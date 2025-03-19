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Забудьте слово "вибачаюся". А ви вмієте правильно та красиво перепросити українською?

Середа 19 березня 2025 08:00
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Забудьте слово "вибачаюся". А ви вмієте правильно та красиво перепросити українською? Як українською правильно попросити вибачення (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Перепросити за нечемну поведінку, помилку або ще щось - завжди доречно. Але чи вміємо ми це робити правильно? Часто ми чуємо "вибачаюся", але мало хто знає, що це неправильний варіант.

Як гарно просити вибачення українською, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram мовознавиці Марії Словолюб.

Коли людина хоче вибачитися, вона найчастіше використовує слово "вибачаюся". Але чи правильно це? За словами мовознавиці Марії Словолюб, такий вислів є помилковим і не відповідає нормам української мови.

"Багато хто каже "вибачаюся", не замислюючись, що це граматично неправильно. Постфікс "-ся" означає, що дія спрямована на себе, тобто ви самі себе вибачаєте, а не просите вибачення в іншої людини. Тому цей вислів є мовною помилкою", - пояснює мовознавиця.

Як же тоді правильно перепросити? Існує кілька грамотних варіантів, які звучать природно й доречно в різних ситуаціях:

  • Вибачте
  • Винен, вибачте мені
  • Перепрошую
  • Вона перепрошує за помилку
  • Прошу вибачення
  • Прошу вибачення, я не хотіла, щоб так вийшло
  • Даруйте
  • Даруйте, я випадково
  • Пробачте
  • Пробачте, так не мало статися

"Слова "даруйте" та "пробачте" варто включити у власний лексикон, адже вони менш банальні. Наприклад, якщо ви випадково когось зачепили, не варто казати "вибачте", краще сказати "даруйте - даруйте, я нехотячи" або "пробачте, я не помітив цього". Плекайте мову, навіть коли вибачаєтесь" - наголошує Марія Словолюб.

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