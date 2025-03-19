Забудьте слово "вибачаюся". А ви вмієте правильно та красиво перепросити українською?

Перепросити за нечемну поведінку, помилку або ще щось - завжди доречно. Але чи вміємо ми це робити правильно? Часто ми чуємо "вибачаюся", але мало хто знає, що це неправильний варіант.

Коли людина хоче вибачитися, вона найчастіше використовує слово "вибачаюся". Але чи правильно це? За словами мовознавиці Марії Словолюб, такий вислів є помилковим і не відповідає нормам української мови.

"Багато хто каже "вибачаюся", не замислюючись, що це граматично неправильно. Постфікс "-ся" означає, що дія спрямована на себе, тобто ви самі себе вибачаєте, а не просите вибачення в іншої людини. Тому цей вислів є мовною помилкою", - пояснює мовознавиця.

Як же тоді правильно перепросити? Існує кілька грамотних варіантів, які звучать природно й доречно в різних ситуаціях:

Вибачте

Винен, вибачте мені

Перепрошую

Вона перепрошує за помилку

Прошу вибачення

Прошу вибачення, я не хотіла, щоб так вийшло

Даруйте

Даруйте, я випадково

Пробачте

Пробачте, так не мало статися

"Слова "даруйте" та "пробачте" варто включити у власний лексикон, адже вони менш банальні. Наприклад, якщо ви випадково когось зачепили, не варто казати "вибачте", краще сказати "даруйте - даруйте, я нехотячи" або "пробачте, я не помітив цього". Плекайте мову, навіть коли вибачаєтесь" - наголошує Марія Словолюб.

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