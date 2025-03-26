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Чому питання не можна "піднімати" та відчувати полегшення в "області" живота? Ці помилки ми робимо постійно

Середа 26 березня 2025 08:00
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Чому питання не можна "піднімати" та відчувати полегшення в "області" живота? Ці помилки ми робимо постійно Мовні помилки, які ми робимо щодня й не помічаємо (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Кальки з російської мови та слова-суржики часто проникають у наше мовлення, викликаючи мовні помилки. Насправді мало хто знає, як правильно звучать популярні вислови та рідко помічає за собою помилки.

Як правильно казати українською популярні вислови, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

Часто у повсякденному мовленні українці вживають кальки з російської мови, що може призвести до непорозумінь. Ось кілька прикладів таких мовних похибок:

Перша помилка стосується слова "область". У значенні адміністративно-територіальної одиниці його використовують правильно - наприклад, "у Житомирській області".

Проте коли йдеться про частину тіла чи організму, варто казати "ділянка". Отже, правильно буде: "Відчуваю полегшення в ділянці живота".

Інший приклад - вислів "ви праві", який калькують із російського "вы правы". В українській мові правою може бути рука або нога, а також берег річки. Тож правильні варіанти - "Ви маєте рацію", "Ваша правда" або "Ваша думка слушна".

Останній приклад - неправильне вживання фрази "піднімати питання". В українській мові піднімають руку або вантаж, а питання порушують. Відповідно, слід казати - "порушувати питання".

Отже, хоча слова "область", "правий", "піднімати" є українськими, варто знати їх точне значення та правильне вживання.

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