Ці три слова ми найчастіше пишемо з помилками: запам'ятайте і більше ніколи так не робіть!

Вивчати українську мову не складно у будь-якому віці й для цього потрібно щодня оновлювати свої знання. Чи знали ви, що ми три слова майже завжди пишемо з помилками?

Які слова найчастіше українці пишуть з помилками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення відомого мовознавця та педагога Олександра Авраменка на каналі в YouTube.

Українська мова багата на правила й винятки, тому навіть носії часом плутаються в орфографічних нюансах. Деякі слова так міцно вкоренилися у нашому повсякденному мовленні, що ми навіть не помічаємо, коли пишемо їх неправильно.

Ось топ-3 слова, які стають орфографічними "пастками":

Перше слово - "до речі". Попри те, що його часто використовують у розмовах, багато хто помилково пише його разом - "доре́чі".

Правильний варіант - окремо: до речі. Це проста сполука прийменника іменника, яка має значення "між іншим", "з нагоди". Варто запам'ятати, що українська мова уникає надмірного злиття прийменників з іншими частинами мови, тому в таких випадках пишемо окремо.

На другому місці - "довгожданий". Багато людей вважають, що правильний варіант - "довгожданний" з подвоєнням "н". Така форма здається природною через схожість з прикметниками на позначення можливості або неможливості дії (здійснений, нездійсненний).

Однак "довгожданий" походить від дієслова ждати, тож пишеться з однією "н". До цієї ж групи належать слова званий, знаний, обраний.

Лідер списку - "принаймні". Це слово часто записують як "принаймі", ймовірно, через асоціацію з іншими формами на зразок мінімум чи максимум.

Однак правильний варіант - "принаймні", де літера "н" є обов'язковою. Слово має значення "щонайменше", "хоча б", і його правильне написання варто просто запам'ятати.

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