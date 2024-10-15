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Ігор Кондратюк сказав усе, що думає про Потапа і Винника

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Продюсер Ігор Кондратюк сказав, що думає про артистів, які відсижуються за кордоном, але говорять, що збирають кошти на потреби ЗСУ.

Свою думку він висловив в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

Так, зі слів продюсера, про тих зірок, які після початку повномасштабного вторгнення втекли з України, він нічого хорошого сказати не може.

"Це їхня совість і гріх. Збирають кошти і слава Богу. Скоріше за все, я на цих артистів ніколи не піду і не буду їх слухати", - говорить Кондратюк.

До початку великої війни, зізнався Ігор, він не був великим поціновувачем творчості Потапа чи Олега Винника.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Другого, зізнався телеведучий, любив лише за те, що його любили на телевізійному проекті "Караоке на майдані".

"Не більше. Тобто у мене була така до Винника шоубізнесова повага", - поділився суддя українських талант-шоу.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Що думають інші зірки про колег-"патріотів"

Нещодавно актор Дмитро Суржиков сказав, що артисти-чоловіки, які наразі перебувають за кордоном, вже давно мали б визначитися, на якому вони боці.

А ось співачка Наталія Бучинська зазначила, що багато років із таких артистів, як Влад Яма, Потап та Винник, "ліпили" ідолів, а, як виявилося, це прості люди зі своїми страхами.

Фронтмен гурту ТІК Віктор Бронюк впевнений: після закінчення війни саме ці зірки повернуться в Україну і будуть гастролювати, як і раніше. Ба більше, він думає, що про цих людей знімуть фільми.

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ПотапИгорь КондратюкОлег ВинникВійна в УкраїніЗірки шоу-бізнесу