"Про них знімуть фільми". Віктор Бронюк висловився про втікачів Яму і Потапа

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк сказав, що думає про Потапа, Івана Дорна і Влада Яму, які від початку повномасштабної війни в Україні виїхали за кордон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для Апострофу.

Так, на думку артиста, після закінчення війни чимало зірок, зокрема, Потап, Яма та Дорн, повернуться в Україну і будуть гастролювати, як і раніше.

"Моє відношення до такого "микання" негативне. Наше суспільство засудило якісь вчинки. Але повірте мені, якщо завтра все закінчиться, чимало знаменитостей повернуться і так само будуть гастролювати, виступати і нічого не поміняється, на жаль", - сказав Віктор.

Аудиторія шанувальників, додав він, не зробить ніяких висновків.

Також виконавець припустив, що спонукало вищеперерахованих артистів виїхати.

"Чим керувався Влад Яма або ж Іван Дорн, я не знаю. Була можливість виїхати, тому вони це зробили, бо так простіше, це звільняє від багатьох обов’язків. Як на мене, це позиція не громадянська, не чоловіча. З іншого боку - раз так вчинили, то це теж вибір і їм з цим жити", - висловився співак.

Віктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Віктор також озвучив найголовнішу, на його думку, проблему українців.

“У деякі важкі моменти ми пишаємося нашими людьми, бо вони можуть самоорганізуватися і голими руками зупинити війська і це дуже надихає. А з іншого боку, мені колись влучно сказав знайомий італієць: "Ви чомусь позбавлені інстинкту самозбереження, не цінуєте те, чого досягли, не можете адекватно оцінити ситуацію", - сказав співак.

У ситуції із зірками-втікачами, каже Бронюк, все ідентично.

"Так само і тут. Після повернення в Україну зірки будуть розказувати, як тяжко вони працювали, поневірялися, їздили по світу, сиділи довго сумними вечорами і думали лишень про Україну і про те, як допомогти українцям. Про них знімуть фільми і сюжети і все буде добре. На жаль", - вважає знаменитість.