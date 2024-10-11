Зірка серіалів зізнався, що думає про артистів-втікачів: "Не цікаво розбиратися"

Актор Дмитро Суржиков, який зараз грає головну роль у серіалі "Коп з минулого", висловився про артистів-чоловіків, які нині перебувають за кордоном й "забули" про повномасштабну війну РФ проти України. На його думку, за цей час люди мали визначитися, на якому вони боці.

Дмитро висловився про медійні скандали навколо артистів-чоловіків, які виїхали за кордон. Нині відомо, що поза межами України перебувають, зокрема, Потап, Олександр Еллерт, Влад Яма, Артур Ханумак, Паша Бумчик, Андрій Щегель, Юрій Фальоса та інші.

І, на думку Суржикова, зараз всі ці відомі персони мали б визначатися. Сам він взагалі не реагує на медійні скандали, адже вони його не стосуються.

Зірка серіалів сказав, що думає про втікачів (фото надане прес-службою)

"Тим паче, якщо людина виїхала… Мені взагалі, не цікаво розбиратися, що там і як, якщо людини нема в країні. Якщо на початку вторгнення це можна було якось пояснити тим, що не всі адаптувалися відразу до війни, психіка не сприймала, потрібен був час, то зараз - вибачте… Нас вже третій рік вбивають, нищать наші міста і села - можна зрозуміти, з ким ти", - зазначив актор.

Також Суржиков зізнався, чи вірив він до 24 лютого 2022 року в те, що почнеться повномасштабна війна. На думку артиста, не всі могли уявити, що одного дня таке станеться.

"Вона (війна) тривала у нас локально і приховано - у вигляді російської мови. Але напередодні так багато про це говорили і писали, що частина суспільства вірила, що станеться війна, а інша частина - ні. Я сам не вірив, що підуть танки і полетять ракети, що вони почнуть вбивати людей і нищити все, що у нас є… Може, не хотів вірити, що з нами таке станеться", - пояснив Дмитро.

За словами актора, адаптуватися до війни неможливо. І зараз він розуміє, що такого безтурботного життя, яке було до повномасштабного вторгнення, може вже й не бути.

Відомий актор зізнався, чи вірив у початок повномасштабної війни (фото надане прес-службою)

Хто такий Дмитро Суржиков

Актору 44 роки, він народився в Маріуполі. Свою кар'єру Суржиков почав у 2004 році, після того як закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Дмитро знімаєтья в кіно та серіалах, а ще - виступає на сцені театру. Суржиков одружений. Нині він майже не розповідає про своє особисте життя.