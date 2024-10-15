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Игорь Кондратюк сказал все, что думает о Потапе и Виннике

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Продюсер Игорь Кондратюк сказал, что думает об артистах, которые отсиживаются за границей, но говорят, что собирают средства на нужды ВСУ.

Свое мнение он выразил в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.

Так, по словам продюсера, о тех звездах, которые после начала полномасштабного вторжения сбежали из Украины, он ничего хорошего сказать не может.

"Это их совесть и грех. Собирают средства и слава Богу. Скорее всего я на этих артистов никогда не пойду и не буду их слушать", - говорит Кондратюк.

До начала большой войны, признался Игорь, он не был большим ценителем творчества Потапа или Олега Винника.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Второго, признался телеведущий, любил только за то, что его любили на телевизионном проекте "Караоке на майдане".

"Не больше. То есть у меня было такое к Виннику шоубизнесовое уважение", - поделился судья украинских талант-шоу.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Что думают другие звезды о коллегах-"патриотах"

Недавно актер Дмитрий Суржиков сказал, что артисты-мужчины, которые сейчас находятся за границей, уже давно должны определиться, на какой они стороне.

А вот певица Наталья Бучинская отметила, что многие годы из таких артистов как Влад Яма, Потап и Винник, "лепили" идолов, а, как оказалось, это простые люди со своими страхами.

Фронтмен группы ТИК Виктор Бронюк уверен: после окончания войны именно эти звезды вернутся в Украину и будут гастролировать, как и раньше. Более того, он думает, что об этих людях снимут фильмы.

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ПотапИгорь КондратюкОлег ВинникВойна в УкраинеЗвезды шоу-бизнеса