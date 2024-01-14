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УЗД під час менструації. Коли можна проводити діагностику, а коли - ні

Неділя 14 січня 2024 08:02
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УЗД під час менструації. Коли можна проводити діагностику, а коли - ні Коли можна і не можна робити УЗД органів малого таза жінкам (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олена Арендар

У більшості випадків для проведення УЗД потрібно записуватись завчасно. Але жінкам для цього потрібно враховувати свій менструальний цикл, якщо йдеться саме про дослідження органів малого таза, адже у деякі дні проводити УЗД не бажано.

Про те, коли найкраще проводити УЗД жінкам, в ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проект Styler) розповіла гінеколог Олена Арендар.

Коли можна і не можна проводити УЗД органів малого таза жінкам

"День проведення УЗД органів малого таза залежить в першу черги від мети проведення даного дослідження. Якщо жінка проводить УЗД з профілактичною метою, то теоретично вона це може зробити в будь-який день циклу, окрім менструації", - пояснює лікар.

Вона зазначає, що оптимальним днем проведення УЗД органів малого таза вважається 5-7 день циклу, тобто одразу після менструації.

"Саме в цей день оптимально діагностувати поліпи ендометрію, гіперплазію ендометрію. УЗД органів малого таза під час менструації може проводитись, але за екстреними, ургентним показаннями. Наприклад, якщо є різкий біль в животі", - каже Арендар.

Що не варто робити під час менструації

Менструація - не привід відмовлятися від фізичної активності, заявляють у Центрі громадського здоров'я. Легкі вправи, йога, ходьба допоможуть почуватися краще, а також зменшити менструальний біль.

Проте якщо біль дуже сильний, виділення дуже рясні, або лікар не рекомендував вам фізичну активність - спорт на час менструації варто відкласти. Також варто зменшити навантаження на прес і спину, відмовитися від стрибків і скручувань, перевернутих поз у йозі.

Під час критичних днів кров володіє поганим згортанням. Тому у цей період краще відмовитись від проколювання вух чи інших подібних процедур. Пірсинг можна буде зробити, коли менструація закінчиться.

Також під час місячних протипоказані тривалі теплові процедури типу бані, сауни і навіть солярій.

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