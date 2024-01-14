УЗИ во время менструации. Когда можно проводить диагностику, а когда - нет

В большинстве случаев для проведения УЗИ нужно записываться раньше времени. Но женщинам для этого нужно учитывать свой менструальный цикл, если речь идет именно об исследованиях органов малого таза, ведь в некоторые дни проводить УЗИ не желательно.

Об этом, когда лучше проводить УЗИ женщинам, в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала гинеколог Елена Арендар.

Когда можно и нельзя проводить УЗИ органов малого таза

"День проведения УЗИ органов малого таза зависит в первую очередь от цели проведения данного исследования. Если женщина проводит УЗИ с профилактической целью, то теоретически она это может сделать в любой день цикла, кроме менструации", - объясняет врач.

Она отмечает, что оптимальным днем проведения УЗИ органов малого таза считается 5-7 день цикла, то есть сразу после менструации.

"Именно в этот день оптимально диагностировать полипы эндометрия, гиперплазию эндометрия. УЗИ органов малого таза во время менструации может проводиться, но по экстренным, ургентным показаниям. Например, если есть резкая боль в животе", - говорит Арендар.

Что не следует делать во время менструации

Менструация - не повод отказываться от физической активности, заявляют в Центре общественного здоровья. Легкие упражнения, йога, ходьба помогут чувствовать себя лучше, а также снизить менструальную боль.

Однако если боль очень сильная, выделения очень обильные, или врач не рекомендовал вам физическую активность - спорт на время менструации следует отложить. Также следует уменьшить нагрузку на пресс и спину, отказаться от скачков и скручиваний, перевернутых поз в йоге.

Во время критических дней кровь обладает плохим сворачиванием. Поэтому в этот период лучше отказаться от прокалывания ушей или других подобных процедур. Пирсинг можно будет сделать, когда менструация окончится.

Также во время месячных противопоказаны длительные тепловые процедуры типа бани, сауны и даже солярий.